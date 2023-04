Tomás Holder se defendió ante las acusaciones por conducta inapropiada con menores de edad: “Todos saben que soy un tipazo”

Tomás Holder se defendió ante las acusaciones por conducta inapropiada con menores de edad

En las últimas horas, el ex Gran Hermano Tomás Holder fue señalado de haber tenido “conductas inapropiadas” con menores de edad de un colegio privado. Todo comenzó luego de que en las redes sociales haya circulado un video en el que se lo podía ver al primer eliminado de la última edición argentina de reality show enviándole un mensaje a un chico.

Desde un automóvil, el influencer rosarino grabó un saludo. “Joaco, ¿cómo estás, todo bien? Mirá a dónde voy a venir a buscar chicas. Chanan”, expresó Holder a la vez en que mostraba la fachada de una institución educativa.

A partir de la viralización de esta pieza, los padres de los alumnos que asisten al colegio Areteia Bimbully, ubicado en la ciudad uruguaya de Canelones, se indignaron y formularon un reclamo ante las autoridades del instituto, por lo que las autoridades decidieron emitir un comunicado repudiando el accionar de Holder.

Tomás Holder

Ante esto, el influencer rosarino decidió hacerse cargo del ruido y del eco generado en las noticias, por lo que decidió comunicarse con sus seguidores en las redes sociales para aclarar la situación. “¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas. Más que nada porque saben que fue en chiste, saben que siempre hice ese personaje en TikTok, me dicen ‘situación de menores’...”, comenzó diciendo Holder en la primera de una serie de historias que subió a su cuenta de Instagram.

“Hace un mes y pico, yo estaba en el auto con una amiga uruguaya que tiene un hijo, Joaquín, que es chiquito, debe tener 11 o 12 años, que me pidió un video a modo de chiste y lo hicimos”, agregó Tomás como para darle contexto al video en cuestión.

“Me molesta mucho que todos los medios siempre quieran hacerme quedar mal o como una mala persona, cuando no lo soy. Estoy cansado, pero más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante. Así que no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos, que saben que no va a pasar, que saben que tengo una reputación impecable, nunca hice nada malo”, dijo en su descargo. Además, Holder decidió exponer las conversaciones que tuvo su amiga para terminar de aclarar la situación.

Tanto en los chats por escrito como en los audios que se enviaron, la amiga del ex “hermanito” reaccionó muy sorprendida. “No estaba ni al tanto de lo que había pasado (...). Este es el colegio de Joaco y yo estaba presente, así que sé que fue en tono de broma. Obvio que lo voy a aclarar porque sé con el fin que lo hiciste vos, que no estabas buscando nada, que era boludeando como siempre lo hacés”, se la escucha decir indignada.

Luego Holder retomó la palabra y criticó a los medios de comunicación. “Les quiero decir a los medios argentinos que no inventen boludeces. Y que cuando pase algo grave, lo tomen y ahí sí suban noticias, compártanlo. Porque un millón de veces hice cosas buenas, como querer ayudar a un nene con cáncer. Y junté 3 o 4 millones de pesos por mi cuenta, y nunca me ayudaron. Si yo hago algo bueno, súbanlo. Pero no publiquen cosas que son falsas. Todo el mundo sabe que soy un tipazo y todas las cosas malas que se dicen de mi son inventadas por ustedes y por esta sociedad mentirosa, fabulera, que no aceptan que un pibe de 22 años sea feliz. Así que... ¡fuck haters!”, se despachó.

