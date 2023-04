Cinthia Fernández acudió de emergencia a una guardia médica para atender a una de sus hijas: “¡Me hizo pegar un susto!”

Cinthia Fernández

Son días tormentosos para Cinthia Fernández debido a un escándalo legal y mediático que se desató después de que arrojara gas pimienta en el patio de una vecina mientras se desarrollaba una fiesta de 15. Luego de esto, la mediática estuvo algunos días sin aparecer en sus redes sociales, donde suele mostrarse muy activa y en permanente contacto con sus millones de seguidores.

Pero después del silencio, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) volvió a hacer publicaciones en sus Instagram Stories y contó cuál fue el motivo que la mantuvo desconectada durante tanto tiempo. ¿La razón? Debió atender un accidente doméstico que sufrió Francesca, una de las tres hijas que tuvo con el exfutbolista Matías Defederico y por eso debió acudir de emergencia a una guardia médica.

Después de abrir una caja de preguntas y respuestas en donde le contestó a muchos de sus seguidores, de pronto contó qué fue lo sucedido. “Por otro lado, anduve desaparecida porque cierta persona ¡me hizo pegar un susto! Pero está todo bien”, escribió sobre una selfie que se sacó junto a la niña, que en noviembre pasado cumplió 8 años de edad, y a la que además le agregó parte de la radiografía que le tomaron en la guardia.

La foto de Cinthia Fernández contando el incidente que sufrió su hija Francesca (Instagram)

Un rato más tarde, y ante las insistentes preguntas de quienes la siguen en esa red social, la mediática dio algunos detalles más acerca de lo que ocurrió con Francesca. “Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada, cayó, se chocó un dedo en handball. Tiene el dedo gordo, el del fuck you, y re morado”, comenzó contando Cinthia. Por otra parte, agregó que lo sufrido por su hija solo se trató de un golpe fuerte y que para que termine de sanar, solo tiene que ser paciente y esperar. “Y me cagué toda. Dije: ‘Se fracturó, fisuró’. Plaquita, nada… Es fuerte la petisa”, caracterizó sobre la niña.

Esta no es la primera vez que la salud de Francesca se vuelve una fuente de preocupación para su madre por un tema de salud. A finales de agosto del año pasado, la niña estuvo internada durante varios días en una clínica de Punta Cana debido a una gastritis aguda que, según contó la mediática, se contagió por comer una hamburguesa mal cocinada.

“Antes de subir comimos en esa porquería de lugar -una cadena de hamburgueserías- porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí. El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis”, había comentado Cinthia en aquel momento.

“Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita. En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer”, siguió su relato. Al llegar a la habitación le dio un baño a ver si le bajaba la fiebre, pero como eso no ocurría, decidió llevarla a un centro médico para que la vieran.

