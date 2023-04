Marcelo Tinelli se refirió al posible regreso de Mirtha Legrand a América y contó novedades del Bailando 2023

Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli, en negociaciones cada vez más cerca del objetivo del gerente artístico de América

En la noche del martes, Mirtha Legrand asistió a una gala de la Asociación Conciencia, donde dialogó con la prensa. “En eso estamos”, fue lo primero que respondió cuando le consultaron por el futuro de sus clásicos almuerzos los domingos en la pantalla chica.

Sin responder con sus palabras, pero sí con gestos, la conductora expresó que sí subiendo y bajando su cabeza al momento en que le preguntaron por la posibilidad de que traslade su ciclo a la pantalla de América. “No te puedo decir, no está cerrado”, dijo cauta Mirtha a la hora de referirse a su futuro en la televisión argentina.

Por su parte, aseguró desconocer el trasfondo económico en la negociación entre El Trece –comandado por Adrián Suar- y su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale. “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”, dijo la diva que eligió mantenerse al margen. En tanto, de cara al año electoral en el país consideró que es “un año bravo” y “lindo”. “Me gusta”, sostuvo quien nuevamente se mostró reticente a hablar sobre la posible lista de invitados para su primer programa, sea en la pantalla que sea.

Marcelo Tinelli habló sobre el posible pase de Mirtha Legrand a América

En medio de ese panorama, quien tomó la palabra fue Marcelo Tinelli, actual gerente artístico de América, canal donde la diva estuvo al frente de su programa de los domingos al mediodía durante los años 1999 y 2000, además de los años 2003 hasta 2011, y un regreso en 2013. Desde el año 2014 hasta la actualidad estuvo comandando su ciclo por El Trece.

“Para mí sería un honor gigante que Mirtha pueda volver a este canal donde estuvo tantos años, que yo sé que ella ama muchísimo. Más allá de la relación personal que yo tengo con Nachito Viale, el cariño que te tengo a Juanita, a ella también que la respeto y admiro profundamente”, comenzó Tinelli, su relato, }

También se sinceró asegurando: “Espectacular sería para América tener a Mirtha, así que vamos a esperar. Yo creo que hay una negociación abierta en otro lado”, dejando en claro que las negociaciones con El Trece aún no se encuentran cerradas. Además explicó: “Por supuesto que el canal está para hacer el esfuerzo de poder tener una Mirtha Legrand en pantalla, me encantaría”.

Incluso fue más allá y reveló una charla que mantuvo con el nieto de la diva: “Ya le dije a Nachito ‘cuando quieras voy a tomar el té a lo de tu abuela, yo estoy para tomar el té, hacer todo lo que pueda, las masitas, todo, no tengo drama”.

Marcelo Tinelli y los detalles del Bailando 2023

También sobre las demás novedades tras su desembarco en el canal fue que Tinelli adelantó algunos detalles del Bailando 2023, que comenzará en julio: “Vamos a tener algunos bailarines, o flacos nuevos que vengan de redes sociales, que me parece que hay un montón de gente que se la puede hacer conocer en la tele abierta. Y después también voy a interactuar con las redes”.

“Vamos a ver cuántas parejas son”, dejó Marcelo un halo de misterio sobre la cantidad total de participantes de esta temporada. “Hasta acá estamos pensando entre 18 y 20, entonces a partir de ahí cuántos famosos son, porque ya hay varios que parece que estarían así que hay que ver. También algún Gran Hermano por ahí que queremos”, continuó sobre la conformación de las parejas de baile que serán parte de la competencia.

Estos días, el barrio de Palermo, donde se encuentran los estudios de América, comenzó a verse rodeado de pasacalles y pancartas con clubes de fans instando a que sus ídolos sean llamados para la competencia, así, entre otras, pueden llegar a leerse frases como “Coty y Cone al Bailando”, o “Daniela Celis al Bailando”.

Ante ello, Tinelli explicó: “Me quedé sorprendido, el otro día me pararon acá en la puerta del canal también. También me preguntaron por Marcos de Gran Hermano. Y es lindo generar esa expectativa de ver quiénes finalmente van a ser los elegidos”.

“Ojalá que esté mi hija también -en relación a Cande-, me encantaría que esté mi ex, Paula (Robles), pero dice que está grande, qué sé yo. Para mí la rompe bailando, vamos a ver. De a poquito estamos armando todo el casting”, cerró.

