Beto Casella reveló por qué no funcionó su historia de amor con Marixa Balli

Beto Casella recordó su noviazgo con Marixa Balli: "Sigue siendo la chica que yo amé"

El lunes pasado, Marixa Balli volvió a sorprender con sus llamativas anécdotas, y esta vez lo hizo al revelar detalles sobre el romance que tuvo con Beto Casella. En LAM, la exvedette se explayó y contó qué fue lo que más la enamoró del periodista. “Nos conocimos en la vida, yo era bailarina del Colón”, recordó la panelista y aclaró que su relación fue hace varios años. Sobre aquel vínculo, dijo que duró “un tiempito” y que el ahora conductor de Bendita (El Nueve) logró conquistarla porque es “una persona divertida”.

Tras los dichos de Balli, este miércoles Casella rompió el silencio y no escatimó en halagos para la mujer que supo conquistar su corazón. “Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, señaló Beto en una nota que dio a LAM.

En cuanto a las razones que le pusieron fin al noviazgo, el conductor se sinceró: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

“Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, agregó.

“Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ‘nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”, concluyó.

Marixa Balli habló de su antiguo romance con Beto Casella

“Es un tipo divino. Beto es buena persona, tiene carácter”, lo definió Marixa ante las insistentes preguntas de sus compañeras cuando confesó el noviazgo. “En esa época tenía pelo largo, era muy canchero. En Bendita hicimos una recreación en el fitito”, contó mientras en la pantalla se veía una foto más actual de ellos dos juntos, cuando recordaron su relación en el ciclo que conduce Casella.

“¿Qué es lo que más te gustaba de él?”, insistió Yanina Latorre. “Es una persona muy divertida, amoroso, simpático, caballero...”, subrayó Marixa. “¿En qué contexto se conocen un periodista de la revista Gente con una bailarina del Colón?”, quiso saber Marcela Feudale. “Bueno, también una sale, tiene vida...”, le contestó Balli, firme en su estilo misterioso. “Es amoroso, es amoroso... Beto es un tipo canchero... Igual era otra época, hace años luz, otra cosa. Pasó mucho tiempo”, agregó, elíptica.

“¿Quién dejó a quién?”, la consultó Andrea Taboada. “Fue un distanciamiento mutuo. Yo hacía mucha danza... Una bailarina en su plenitud, donde estás todo el día ensayando, no puede estar de joda... Más de una vez fui al Colón sin dormir y no rendía”, le respondió. Y a una consulta de Estefi Berardi, acerca de las exigencias impuestas al elenco estable del máximo coliseo de la Argentina, respondió: “Es muy dificil triunfar en la danza. Y además todas están esperando que la primera se baje. Es muy complicado el ambiente clásico. Te pesan todos los días, tenías que mantener un peso... Era muy exigente”.

