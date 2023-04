Marixa Balli habló de su romance retro con Beto Casella: “Me venía a buscar al Colón en un fitito”

A propósito de un informe que emitió LAM (América) acerca de la histórica pelea mediática que mantienen Luis Ventura y Beto Casella, la cual habría terminado después de una reconciliación que se dio al aire radial de Nadie Nos Para (FM Rock & Pop), de pronto Ángel de Brito le revoleó a Marixa Balli, una de las panelistas, la siguiente frase: “Vos saliste con Beto”. “Pero estamos hablando de hace... tantos años”, se defendió ella mientras el resto de las “angelitas” gritaron a coro: “¡¡¡¿¿¿Quéééé???!!! ¡No sabía!”. “Yo sabía porque tengo mucha memoria”, acotó el conductor.

“Yo estaba en el Colón y él tenía un fitito. Me venía a buscar con el auto al teatro”, recordó Marixa acerca de aquel vínculo simbolizado por el Fiat 600 que manejaba en aquel momento quien hoy es conductor de Bendita (El Nueve). “Nos conocimos en la vida. Yo era bailarina del Colón”, agregó Balli sin dar mayores precisiones.

“No vamos a contar dónde nos conocimos... Él es un poco más grande que yo. Tenía pelo largo en esa época... La relación duró un tiempito. No quiero hablar mucho porque después la gente dice: ‘Pero esta mina de sus ex...’”, insistió Marixa con misterio.

Marixa Balli

“Es un tipo divino. Beto es buena persona, tiene carácter”, lo definió Marixa ante las insistentes preguntas de sus compañeras, lanzadas a sacarle más data sobre aquel romance. “En esa época tenía pelo largo, era muy canchero. En Bendita hicimos una recreación en el fitito”, contó mientras en la pantalla se veía una foto más actual de ellos dos juntos, cuando recordaron su relación en el ciclo que conduce Casella.

“¿Qué es lo que más te gustaba de él?”, insistió Yanina Latorre. “Es una persona muy divertida, amoroso, simpático, caballero...”, subrayó Marixa. “¿En qué contexto se conocen un periodista de la revista Gente con una bailarina del Colón?”, quiso saber Marcela Feudale. “Bueno, también una sale, tiene vida...”, le contestó Balli, firme en su estilo misterioso. “Es amoroso, es amoroso... Beto es un tipo canchero... Igual era otra época, hace años luz, otra cosa. Pasó mucho tiempo”, agregó, elíptica.

“¿Quién dejó a quién?”, la consultó Andrea Taboada. “Fue un distanciamiento mutuo. Yo hacía mucha danza... Una bailarina en su plenitud, donde estás todo el día ensayando, no puede estar de joda... Más de una vez fui al Colón sin dormir y no rendía”, le respondió. Y a una consulta de Estefi Berardi, acerca de las exigencias impuestas al elenco estable del máximo coliseo de la Argentina, respondió: “Es muy dificil triunfar en la danza. Y además todas están esperando que la primera se baje. Es muy complicado el ambiente clásico. Te pesan todos los días, tenías que mantener un peso... Era muy exigente”.

Antes de que la conversación termine de desviarse, el conductor la encauzó de nuevo hacia el tópico “Beto Casella”. “¿Cuántos años tenías cuando empezaron a salir?”, le preguntó. “Yo no quiero hablar de la edad que tenía”, dijo Marixa. “¿Qué mambo tenés con la edad?”, la apuró Latorre. “No tengo ni ningún mambo con la edad, Es que me olvido y hago cagadas. Porque me puedo superponer... Es complicado”, dijo en relación a que sus palabras podrían destapar una posible infidelidad cometida en aquel entonces. Así, resolvió de una manera más sencilla y acorde a su estilo misterioso: “Tenía menos de veintis. Era chica”.

