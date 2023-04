Una participante se accidentó en Pasaplatos y tuvo que ser asistida: “Sangra bastante”

Anush se cortó un dedo mientras cocinaba (Video: Pasaplatos, ElTrece)

Anush Stankus había llegado muy entusiasmada a la prueba de este martes de Pasaplatos. La joven, de origen armenio, estaba dispuesta a darlo todo para conseguir su lugar en el programa que conduce Carina Zampini en las tardes de ElTrece. “Me genera bastante ansiedad todo esto”, dijo la participante en diálogo con la conductora al momento de ubicarse en su isla de trabajo. Y contó que, desde que había comenzado a cocinar, compartía sus recetas en su cuenta de Instagram, aunque no estaba acostumbrada a mostrar su cara como en esta oportunidad por lo que estaba muy nerviosa.

“Son exigentes los chef”, le dijo entonces Zampini haciendo referencia a Pablo Massey y Juan Gaffuri, los dos jurados que se encargan de elegir las preparaciones a ciegas del otro lado del pasaplatos para sumar integrantes a sus respectivos equipos. Y el jefe de cocina, Roberto Ottini, le dio la razón. Inmediatamente, todos los concursantes se enfrentaron al desafío del día: preparar una receta con solomillo de cerdo con chutney de peras y cognac. Algo que para Anush, que ya había contado que no comía carne, representaba un reto doble.

Lo cierto es que, mientras se encontraba en plena tarea, la joven tuvo un accidente por el que debió ser asistida. “Me corté”, le dijo a la conductora mientras revolvía con una mano y mantenía la otra en alto. “Dejale la servilleta acá que ahora va a venir nuestro doctor”, le indicó entonces Carina mientras le sostenía el dedo lesionado. Sin perder la sonrisa, Anush intentó seguir con su preparación, pero cuando llegó el profesional Zampini se ofreció a ayudarla.

“Sangra el dedo bastante”, le dijo la concursante al médico, que se encargó de vendar la herida. “¿Pasaré yo a Pasaplatos o pasarás vos?”, le preguntó la joven en tono de broma a Zampini, mientras la conductora la reemplazaba un momento. “Si pasás, vas a pasar vos. Esto lo puede hacer cualquiera”, la tranquilizó Carina mientras movía la cuchara de madera sobre el sartén.

Carina Zampini ayudó a la participante lastimada

Llegado el momento, los chefs evaluaron el plato preparado por Anush. Y tomaron la decisión de devolvérselo cerrando el pasaplatos, con lo cual la participante quedó definitivamente afuera de la competencia. “Igual, muchas gracias. La verdad es que es mi sueño estar en un programa de cocina y me quedo con la experiencia. Así que estoy muy feliz”, dijo la joven. “Y con esa alegría y con esa sonrisa. No la pierdas nunca. Gracias, preciosa, y a cuidar ese dedito”, le indicó Zampini al despedirla.

Cabe recordar que este lunes, un competidor de origen italiano, Federico de Marco, quiso lucirse con la receta de su padre al preparar una boloñesa. “Siempre me dice: ‘La boloñesa va con…’. Siempre me lo recalcan. Que va con carne de cerdo. Porque acá no se suele usar la carne de cerdo”, recalcó en diálogo con la conductora. Pero, al momento de la verdad, los jurados entendieron que a la preparación le faltaba salsa de tomate y lo dejaron fuera del reality.

Zampini se mostró triste al ver el resultado del joven con raíces italianas y lo consoló con un mensaje de aliento: “Parece sencillo pero bueno… No es tan sencillo. El tiempo juega en contra, los nervios. Y eso que estás canchero con la boloñesa”. A lo que el concursante concluyó, angustiado: “Sí, pero puede pasar”.

