Mauro Icardi publicó una foto erótica con Wanda Nara: “No tengo la culpa de que me gustes”

Wanda Nara y Mauro Icardi, cada vez más reconciliados

Después de la tormenta, la calma. Así están viviendo estos días Wanda Nara y Mauro Icardi, definitivamente reconciliados después de que estallara el Wandagate -con Eugenia La China Suárez como aparente tercera en discordia- y provocara sucesivas crisis que incluyeron coqueteos de ambos lados con diversos co protagonistas: L-Gante, Floppy Tesouro, el actual volante de Boca Juniors Martín Payero, el delantero senegalés Keita Baldé y la modelo Rocío Galera, entre otros.

Así, los padres de Francesca e Isabella se muestran como un matrimonio sólido e incluso, de a poco, están volviendo a mostrarse nuevamente fogosos en lo público, tal como lo evidencia una de las últimas publicaciones del delantero del Galatasaray en su cuenta de Instagram.

“Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta”, escribió Icardi como epígrafe de una foto de alto voltaje erótico: en blanco y negro, se lo ve a él recostado y sin remera sobre una mesa, mientras Wanda -también con el torso desnudo- apoya sus pechos sobre la entrepierna del futbolista a la vez en que lo sujeta de los hombros. “¿Qué tendré? Miss you”, le respondió Nara en los comentarios de la publicación, como haciéndose la desentendida pero a la vez admitiendo que extraña a su marido, dado que él está en Turquía y ella está trabajando en la Argentina.

La foto erótica de Wanda Nara y Mauro Icardi que publicó el delantero del Galatasaray (Instagram)

La imagen en cuestión fue tomada por el conocido fotógrafo Cristian Welcomme y es parte de una sesión de alto voltaje que la pareja realizó en 2019. En la publicación, Icardi etiquetó tanto a su mujer como a quien los retrato y, además del mensaje de Wanda, rápidamente se llenó de comentarios entre elogiosos y desconcertados por el tenor de la foto. “Mudo”, comentó Damián Betular, compañero de Wanda en Masterchef Argentina (Telefe). “Qué pan dulce, dijo Betular”, acotó Kennys Palacios, el estilista y asistente todoterreno de la hermana de Zaira Nara.

Fue justamente en el reality culinario en el que se vio la buena sintonía entre Mauro y Wanda, luego de que el futbolista hiciera una participación especial como asesor / asador: dado que tiene buena mano para las carnes, Icardi supervisó un desafío en el que los participantes debían cocinar la mejor entraña posible en 15 minutos. “Les elegí una entraña con todos los ingredientes para hacer un chimichurri, pero en mi casa hay una particularidad, que es la nuez moscada”, contó el futbolista. “A mí me gusta embadurnar bien la entraña en este chimichurri y mandarla al fuego”, agregó a modo de secreto.

Una vez finalizado el reto, el rosarino se retiró del set y besó en la boca a su mujer, quien antes lo había recibido con un frío beso en la mejilla. “Muchas gracias Mauro por estar acá, por acompañarnos... Sé que lo hacés por mi y que me acompañes me pone muy contenta. Gracias por estar acá...”, le dijo. “Gracias a todos, gracias a los participantes, al jurado, gracias por esta oportunidad... ¡A vos!”, le contestó a Wanda mirándola a los ojos.

El gesto romántico conmovió a Wanda hasta las lágrimas y mientras se limpiaba el rostro, les pedía a los jurados que “no me hagan más esto, la próxima inviten a sus parejas”, dando a entender cierto toque de sorpresa en la visita.

Wanda Nara habló de su reconciliación con Mauro Icardi (Instagram)

El último fin de semana, y través de las preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Wanda volvió a referirse de la reconciliación con el jugador. Le preguntaron “¿Qué significa para ti Mauro?” y ella contestó sobre una foto en la que se veía una apetitosa torta rogel: “Es mi familia, mi marido. Construimos una familia muy linda, y no es fácil. Son muchos años... Yo siempre voy a defender a la familia”.

