La feroz guerra por la herencia de Daniel Guerrero, el exmarido de Zulma Faiad: la exvedette llamó “carancho” a una de sus hijas

Cuando el 15 de enero del año pasado el actor Daniel Guerrero falleció a causa de una embolia pulmonar producto de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nada hacía suponer el desenlace que podría tener su familia. Su esposa Zulma Faiad y sus hijas Eleonora y Daniela se encuentran duramente enfrentadas por la herencia del conductor y actor, que fue galán de telenovelas por los años setenta.

La información trascendió hace unos días y durante este martes, en A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco por América, salió al aire una de sus hijas, Daniela Guerrero. Durante la entrevista, la hija de la Lechuguita se manifestó dolida por la actitud de su hermana Eleonora y también por la de su mamá.

El periodista Diego Estéves se encargó de aclarar que Guerrero decidió repartir antes de su muerte su herencia pero no en partes iguales, como le había prometido a Daniela, dándole más a Eleonora. Así que su hija comenzó relatando: “Estoy bien, estoy entera, estoy bien, no me gusta decir cómo estoy realmente”.

“Tratando de ser lo más coherente posible, el problema se inició no cuando mi papá murió sino cuando mi papá estaba vivo. En la segunda internación de mi papá Eleonora decidió ir a su casa, romper la cerradura y meterse ahí”, contó la hija menor del reconocido actor. Y continuó tajante: “No puede haber vínculo posible con mi hermana cuando una madre divide y controla todo, o sea, si no estás del lado de ella no va a haber vínculo posible con nadie”.

Más adelante, dijo: “En este vínculo entre las mujeres de mi familia lo que pasó es que mi mamá es una persona destructiva, porque alguien que se maneja de esa forma, que divide a sus hijas, que pone las cosas en contra todo el tiempo es imposible tener relación. Yo con mi hermana, más allá de lo que ocurrió, la amo ¿cómo no voy a reconocer que es mi hermana?, sería ridículo, pero aparte de esto a mi hermana yo la amo”.

Acto seguido contó cómo se encuentra anímicamente. “Yo lo que siento con todo esto es mucha tristeza, creo que ella no está bien y sinceramente no puedo hablar objetivamente porque no creo que su cabeza esté bien para hacer las cosas que hizo”. En ese momento, Mazzocco le preguntó si creía que estaba desequilibrada. “Sí, por supuesto”, fue su dura respuesta.

Luego, la hija menor de la pareja de actores se refirió a las pruebas contundentes que tiene sobre lo que estaba diciendo. “No lo digo porque estoy enojada, si vos hablás con cualquier vecino de Eleonora o con cualquier jefe que tuvo mi hermana, incluso con cualquier persona que haya tenido un vínculo cercano con ella saben perfectamente lo que estoy diciendo”.

Después, Daniela se animó a explayarse sobre el comportamiento que tuvieron durante el último tiempo con vida de su padre. “Lo que hicieron con mi papá fue mucho. Cuando a mi viejo lo internaron por segunda vez, Eleonora se metió en su casa, y es verdad que ella pagó una deuda de mi papá, pagó 3 mil dólares en ese momento. Pero después de eso, Eleonora empezó a manipular las cosas de una manera increíble, a mí lo que me dolió con mi viejo fue la manipulación que tuvieron con él, porque lo amenazaron, le dijeron que se iba a quedar sin nada, que ella se iba a quedar con todo y que le iban a vender los muebles y a sacar su casa”, dijo emocionada.

Por último, Daniela expresó: “Quiero aclarar que mi papá era una persona muy privada con sus cosas, y creo que mi papá necesitaría aclarar que nunca lo mantuvieron económicamente, sí lo ayudaron como lo ayudó Eleonora a pagar esa deuda de expensas y como yo también lo ayudé, pero eso no es mantener a una persona”.

En tanto, en el ciclo de América, pasaron audios de Zulma Faiad, en los cuales se refiere al vínculo con Daniela Guerrero. “El dolor es mío, es mi corazón que llora de desilusión, de pena, de miseria humana y de caranchos al acecho. Yo siempre defendí a la familia y si no hablo es para defender a mis nietos porque la historia es muy triste”, expresó la exvedette.

