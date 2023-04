La tremenda respuesta de Daniela Celis a Agustín Guardis tras su queja por no estar en televisión

La picante respuesta de Daniela Celis para Agustín de Gran Hermano (Instagram)

Si algo caracterizó a Agustín Guardis fue su perfil alto desde que puso sus pies en la casa de Gran Hermano. En ese momento, ya durante el primer día, les pidió al resto de sus compañeros - a quienes acababa de conocer - que se dieran vuelta e imitaran un pasito de baile que él estaba haciendo para ellos. De ese modo, todos los exhermanitos terminaron bailando al ritmo de Agustín.

Así, el joven oriundo de la ciudad de La Plata se mostró como uno de los jugadores más estrategas del reality. Conocedor al máximo del juego, siempre admitió que había visto todas las ediciones del certamen de Argentina y se acordaba a la perfección de los personajes más destacados. También dijo que admiraba a Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, quien se destacó por su gran ingenio en la emisión del 2011.

Sin embargo, su fama de inteligente no le sirvió de mucho adentro y afuera de la casa más famosa del país. Apenas pasaron los días de convivencia, comenzaron los roces con él, con sus frases polémicas y especialmente, con sus maneras despectivas hacia algunos de sus compañeros.

Con uno de los pocos con quien se llevó bien fue con Marcos Ginocchio, el finalmente ganador del juego. Pero con el resto chocaba casi permanentemente, en particular con Romina Uhrig, en ese caso por estar en bandos completamente opuestos en lo referido a la política. Cabe destacar que Romina es exdiputada por el Frente de Todos, mientras que Guardis dijo inclinarse por las ideas liberales.

Así las cosas, Agustín no tuvo mucho tiempo adentro del concurso, aunque tuvo la oportunidad de volver a ingresar, por el voto del público, durante la etapa de repechaje para fin de año. En esa ocasión, al entrar otra vez al juego y reencontrarse con parte de sus compañeros que todavía estaban dando batalla, se puso del lado de Marcos e interactuó más con Coti y con Alexis, alias El Conejo.

Pero tampoco duró mucho su permanencia en su segunda vuelta y fue eliminado por el voto de los seguidores pese a haber prometido entrar con un juego de estrategia insuperable. Al salir a la vida real, tuvo mucha repercusión su personalidad y fue invitado a varios programas de televisión y de streaming.

Sin embargo, desde hace un tiempo, en especial desde que el ciclo de Telefe finalizó con el galardón para Marcos y en segundo y tercer puesto para Nacho Castañares y para Julieta Poggio, su repercusión mediática se fue apagando hasta el punto de que casi no es invitado a salir al aire en ningún programa de la televisión.

En esta oportunidad, el periodista Luis Piñeyro en su ciclo #Editando Tele, para Net TV, mantuvo una entrevista en vivo con Nacho. Al referirse a la manera de jugar del joven. Piñeyro expresó su opinión al respecto. “Para mí el gran estratega fue Nacho porque todos salían de la casa y decían ‘yo soy el mejor estratega, yo voy a volver a entrar, plan 1, plan 2, plan 3 dijo Agustín y lo hicieron papa pisada”, dijo entre las risas de sus panelistas.

Cuando Guardis escuchó este corte de video, se manifestó a través de su cuenta de Twitter. “Jajaja es tremendo como me nombran en todos los programas y hace 1 mes que no salgo en TV. Mirá si la frodoneta no les dio de comer a todos durante 5 meses y todavía también, llevan a los finalistas y les preguntan por mí. 30 puntos de rating solo lo logro esta comunidad increíble”, escribió punzante.

Y la que le respondió de manera irónica fue su excompañera Daniela Celis. Sin callarse lo que piensa, le contestó a su tuit: “¿Ya te despertaste, Agus? ¿O seguís en el sueño aun?”.

