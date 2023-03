La tensa entrevista de Georgina Barbarossa con la supuesta novia de Alfa: “No me cortes el rostro”

Georgina Barbarossa se cruzó con Delfina Wagner, la novia de Alfa: "¡Qué cariñosa que sos!" (Video: A la Barbarossa, Telefe)

Después que Alfa salió eliminado de la casa de Gran Hermano se convirtió en una de las figuras más requeridas de la farándula. Tanto es así, que desde ese momento comenzó a ser invitado a muchos lugares de moda, desde bares a boliches.

En ese contexto, muchas personas se le acercaron para conocerlo. Una de ellas fue la comunicadora Delfina Wagner, quien con solo 19 años logró captar la atención del sexagenario. La joven, que es panelista en La tarde de Crónica, le escribió un mensaje porque, según contó, le atrajo su perfil y también quiso ayudarlo con las redes sociales.

Si bien Alfa se mantuvo un tanto distante al hablar de ella y nunca aceptó que estaba teniendo una relación con la influencer, hace pocos días se mostraron a los besos en un boliche. En compañía de otros exhermanitos, la pareja no se percató de los flashes que capturaron el momento.

Todo había comenzado en una fiesta en Kika que organizó el mismo Walter, a la que invitó a sus excompañeros, con excepción de su archi rival, Ariel Ansaldo, y a muchos amigos. En un momento de la madrugada, Delfina y él se pusieron a bailar abrazados y a besarse adelante de todos los presentes.

Georgina Barbarossa se cruzó con Delfina Wagner, la novia de Alfa: "¡Qué cariñosa que sos!" (Foto: A la Barbarossa, Telefe)

Este hecho llevó a que en la mañana de este viernes, Georgina Barbarossa convocara a la joven a su programa de Telefe. En el estudio, primero le hicieron ver a Wagner unas declaraciones de Alfa hablando sobre ella. En ese video, el exjugador más conocido de Gran Hermano dijo que con la joven solo eran amigos.

Si bien Delfina no reaccionó, el semblante de su cara cambió y se mostró un poco a la defensiva desde antes de comenzar la entrevista. Sus primeras respuestas fueron cortas y tajantes, hasta que la conductora intentó que se aflojara con comentarios un poco más picantes.

“¿Vos sos novia de Alfa, Delfina?”, le preguntó directo al hueso. Entonces la joven respondió que no. “No, no no, ya lo dijo él, somos amigos, estábamos acaramelados en un boliche, nada más. Yo tenía ganas de conocerlo, le escribí para conocerlo y ayudarlo con las redes sociales”, repitió con desgano.

Acto seguido, Georgina le disparó: “¡Que cariñosa que sos para ayudar a alguien en las redes sociales!”. Ante estos dichos picantes, la amiga de Walter respondió: “Y sí, cuando me gusta alguien, soy así. Me invitó a almorzar”.

Georgina Barbarossa se cruzó con Delfina Wagner, la novia de Alfa: "¡Qué cariñosa que sos!" (Foto: A la Barbarossa, Telefe)

Finalmente, la conductora le aclaró que no querían atacarla, que solo querían saber si Alfa le gustaba un poquito. Y la joven otra vez respondió tajante: “Sí, claro, si no no le hubiera dado un beso ahí en el boliche”.

Cuando le consultaron sobre si tendría una relación con el hombre que le lleva 40 años, Delfina asintió pero con una condición. “Si él quiere que yo sea su novia me lo tiene que pedir, lo conozco hace muy poco, no lo conozco del todo”. Y de inmediato, arremetió contra los que critican el vínculo. “¡Cómo puede prosperar una relación entre dos personas si hay gente que todo el día está criticándola por una cuestión de edad!”, argumentó.

Al rato explicó que se refería a “un montón de personas, tanto del medio como de las redes sociales, que hablan muchísimo de feminismo, como Gastón Trezeguet que dijo que yo me quiero colgar de él porque es famoso, y eso es desmerecer todo el trabajo de una piba”, se defendió.

Alfa se mostró a los besos con Delfina Wagner (Video: Captura Instagram)

Entonces, la conductora intentó suavizar las palabras y distender un poco el momento. “Yo me quiero meter en la historia de amor, ¿qué es lo que te gusta a vos de Alfa?”, le preguntó por última vez. Pero la joven fue nuevamente cortante. “No hay historia de amor, somos amigos nomás”. A lo que Barbarossa le pidió que no le corte el rostro, y Wagner concluyó: “Alfa conmigo siempre se comportó de una forma súper caballero, yo solo tengo elogios para él, lo vi y lo sentí muy parecido a mí, como una persona que no tiene miedo a mostrarse cómo es o a lo que piensan de él. El estaba buscando eso y en eso yo me sentí reflejada”.

