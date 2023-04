Jimena Barón reveló cómo se enteró que Gianinna Maradona se había transformado en “La Araña” por su traición con Daniel Osvaldo

J Mena - La araña

Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar. Vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio. Esto es una señal. La araña es la traición. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó. Hiciste crecer nuestra amistad. Vos con tu perversa dignidad. Yo jamás pensé, ni se me ocurrió. Que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar. Que me lograste envenenar. Pero ahora a vos te va a picar. La araña, la traición.

En octubre 2022, Jimena Barón lanzó el tema “La Araña”, en el que habla de la traición de una examiga. En su momento, al leer la letra de la canción, la primera señalada como destinataria fue Gianinna Maradona, quien fuera su amiga y quien estuvo a su lado cuando se separó de Daniel Osvaldo, con quien luego terminó en pareja.

Este martes, la también actriz se tomó unos minutos para grabar una serie de videos en los que contó la historia detrás del tema que compuso. Allí, dijo que fue muy difícil para ella hacerlo público por la exposición que eso significaría. Por ese entonces, Gianinna y Osvaldo habían blanqueado su relación sentimental: lo hicieron en abril 2021, después de meses de juntarse a escondidas. Aunque para Jimena la traición había sido mucho antes, en 2015.

“Por supuesto que es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace 8 años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”, dijo sobre el trasfondo del tema.

Jimena Barón contó la historia detrás de "La Araña", el tema que compuso luego de la traición de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo (Instagram)

Luego, revivió el contexto en que sucedió todo: “Había muerto mi viejo y muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto”, aseguró sobre el rol incondicional de Gianinna Maradona por ese entonces.

Jimena hace referencia al las imágenes de Daniel Osvaldo y la cantante Militta Bora, con quien tuvo un intenso romance, y de quien se tatuó su nombre. Fue apenas días después de haber abandonado la casa que compartía con la actriz y su hijo Morrison en un barrio privado de Tigre, a donde se habían mudado en su regreso a la Argentina, en mayo del 2015, cuando fue entonces futbolista fue transferido al club Boca Juniors. Ahí es cuando Gianinna pasa de ser vecina a amiga y confidente: vivía en el mismo complejo y la amistad entre Barón y Dalma Maradona alentó la relación entre las mujeres. La exmujer del Kun Agüero fue quien acompañó a la actriz y la apoyó en medio del dolor.

Apenas dos meses después -y luego del fugaz romance entre Osvaldo y Militta Bora, comenzaron a circular versiones que indicaban que el jugador y Maradona habían sido vistos juntos en un boliche. La actriz se sintió descolocada ante aquella versión. “Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó”, dijo con el deseo de recibir una explicación que echara por tierra cualquier especulación vinculada con una traición de la amistad.

Gianinna Maradona y Jimena Barón cuando eran amigas, en 2015

“Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”, sostuvo la hija de Diego. Sin embargo, días más tarde, aparecieron fotos y videos que la en una posición incómoda: en las imágenes se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común.

Sintiéndose traicionada, Jimena evidenció su dolor durante una invitación al ciclo de Mirtha Legrand. “Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella en el Tigre, la famosa casa de Tigre maldecida. Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”, dijo por ese entonces.

“¿Salió con tu exmarido?”, quiso saber la conductora. “No... no sé”, dudó la actriz y se explayó: “(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

La foto de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona en un boliche, en medio de rumores de romance, en 2015

La relación entre ellas terminó en ese momento, pero el dolor de Jimena permaneció durante muchos años más hasta que pudo poner en palabras lo que sintió, y volverlo arte a través de su música. Cuando llegó el momento de grabar el videoclip, la cantante pidió hermetismo puro en la convocatoria de bailarines que debían actuar: no quería que se supiera que era para un trabajo suyo, y en lo más profundo de su ser, estaba segura de que aparecerían la mujer y el hombre que ella buscaba para poder cerrar “y sanar” la historia, según sus palabras.

“Voy a constelar esto. Necesito resolverlo y sacarme el enojo”, dijo por ese entonces y detalló el argumento que había pensado para el videoclip y que en verdad ya lo conocía: “Yo quería hacer la imagen de estas dos personas bailando y estando juntas, pasándola bien, que es una imagen con la que me desayuné un día en televisión y en Twitter. Para mí fue un shock absoluto. Quería digerir eso, verlo de cerca”.

Luego, explicó que las dos primeras personas que respondieron a la convocatoria fueron los que quedaron seleccionados. Y al conocerlos, vivió una situación que define como “rarísima” haciendo énfasis en la coincidencia de los nombres con los de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo hicieron pública su relación en abril 2021

La cantante estuvo presente en uno de los ensayos y se acercó a saludar al bailarín que haría la representación de su expareja. “Hola, ¿qué tal? Pablo Daniel”, se presentó el joven que llama exactamente igual que el actual líder de la banda de rock Barrio Viejo, Pablo Daniel Osvaldo. “Si este pibe me acaba de hacer un chiste, no lo quiero para nada mi video, me parece un pelotudo”, se sinceró Jimena con la producción. “No entendía la gracia de su chiste”, agregó e hizo una salvedad: “Y si este pibe se llama así, es bastante extraño lo que está sucediendo”.

De inmediato, su equipo revisó los datos y cercioró que efectivamente el nombre del joven era real, y que, además, no hubiera podido hacer algún chiste al respecto ya que recién en ese momento se enteró que el casting había sido para un videoclip de ella. “Raro, una coincidencia”, consideró la intérprete de “La Cobra”.

Luego, apareció la bailarina que representaría a Gianinna. Se presentó como Dori, y cuando Jimena le consultó por su nombre, si era ese o si era el diminutivo de otro, llegó la segunda coincidencia que terminó de descolocarla: “Se llamaba Dorina. Bueno...”, recordó la actriz en medio de un sinfín de caras que hicieron alusión al nombre completo de la hija de Diego y Claudia Villafañe: Gianinna Dinorah Maradona.

“Se curó y se cerró”, agregó Jimena sobre el video en el que relató estas particulares situaciones que vivió con el videoclip de “La Araña” y destacando que de esa forma pudo ponerle fin a la historia de traición que vivió ocho años atrás con quien era su amiga.

El día que Gianinna Maradona se convirtió en "La Araña" que traicionó a Jimena Barón con Daniel Osvaldo (Video: Instagram)

“Si esto sirve para que busquen un poco sobre las constelaciones, a mí me resultó increíble hacer este video, esta experiencia”, continuó la actriz sobre su experiencia en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi seis millones de seguidores. “Por eso el disco Mala Sangre es un proyecto muy intenso porque fuera de mis historias, yo hice esta constelación y La Araña es una canción que amo, para mí hacerlo de esa manera, fue sanarla, pasarla, verla de cerca, digerirla y ponerle punto final en lo personal”, agregó sobre el tema que se convirtió en el más escuchado en Spotify de todo su material.

Por su parte, reveló la historia detrás del día en que Gianinna Maradona se convirtió en “La Araña”. Fue cuando compartían un momento en la casa de la actriz, que reprodujo aquella conversación.

—Ay, amiga, hay una araña.

—Bueno, dejala tranquila. No la mates.

—No, tranquila no. ¿Vos sabés lo que significa?

—No, ¿qué?

—La traición.

“En su momento la asocié con otra cosa, con otra persona. Y años después, cobró otro significado. Ella me lo dijo. De alguna manera, me lo dijo”, consideró Jimena Barón.

Por su parte, hizo una importante reflexión con respecto a la decisión que tomó en hacer pública esta historia a través de su música y destacó a Shakira con el éxito que creó junto a Bizarrap en “BZRP Music session #53″, en cuya letra asegura que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“Tengo muchas historias de vida con mi viejo, parejas, amigas, en donde tuve personas muy queridas, muy cercanas, que hicieron lo que se les cantó el ojete y que nunca siquiera pensaron en mí cuando se hicieron esas cosas. Entonces, cuando uno se rodeó de gente que en su momento tuvo la opción e hizo lo que quiso y pensó primero en ellos, mínimamente creo que tengo la libertad absoluta de hacer lo que quiera con lo que hicieron de uno. Por eso, yo escribo mis canciones. Porque queda la mínima opción de liberarme, de desahogarme, de hacerlo arte y canción. Y de cobrarlo, facturarlo, por supuesto”, concluyó Jimena Barón.

