Jimena Barón lanzó una nueva canción y señalaron a Gianinna Maradona como posible destinataria: qué dice la letra

Jimena Barón retomó su carrera musical con su alias artístico J Mena y esta semana lanzó una nueva canción titulada “La araña”. En la letra, la cantante plantea una historia acerca de una traición que sufrió de parte de una examiga. Y muchos no tardaron en señalar a Gianinna Maradona como destinataria, quien hasta hace poco estuvo en pareja con Daniel Osvaldo.

Es que después de su escandalosa separación, el papá de Morrison fue tras los brazos de la hermana de Dalma Maradona, a la vez, unidas por una amistad con Barón. Es por esto que muchos usuarios de las redes señalaron en dirección a Gianinna al estrenarse la canción. Incluso, en el videoclip, a Jimena se la ve rodeada por una mujer que le señala cosas en un horizonte imaginario, vestida de negro cual araña y con un aire similar al de la segunda hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe.

Barón se separó de Osvaldo en medio de un escándalo e incluso lo denunció mediáticamente por violencia de género. Y que, casualmente, cuando a Dalma Maradona le preguntaron pocos qué opinaba de que el exfutbolista fuera la pareja de su hermana, ella prefirió no hablar porque antes “era el novio de una amiga”, haciendo referencia solapada a la cantante de “La cobra”.

Jimena Barón en el videoclip de "La araña", siendo cercada por una mujer parecida a Gianinna Maradona: ¿la destinataria de la letra?

Como para sumar otro condimento a la polémica, horas antes del estreno de “La Araña”, Osvaldo blanqueó su separación de Gianinna.

“¡Y volvimos! ¡Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años! Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad”, expresó Jimena Barón en su cuenta de Instagram para anunciar este lanzamiento. “Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo, profundo, íntimo, complejo, lleno de emociones, dolores, decepciones, alegrías, traiciones, tristezas, felicidad y esperanza, lleno de todo lo que tenía guardado en distintos lugares del alma y necesitaba sacar, cantar, ponerle música, explorar y compartir, siempre es un alivio compartirlo, adentro tarde o temprano hace mal”, agregó.

Por otro lado, Jimena dijo sentirse “más ‘contante’ que cantante”, una actitud que “me abraza y me cura. Encontré en el mundo de la composición, un poder inmenso de transformación”, dijo.

“La música me da la oportunidad de volver felices momentos que no lo fueron e inmortales alegrías que quiero eternas. Me invento finales, perdono, celebro, me río, bailo, y si del otro lado a alguien le sirve todo esto para algo parecido, gané de nuevo”, cerró en un posteo de Instagram

La letra completa de “La araña”

Ella siempre ahí, incondicional.

Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal.

Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor.

Dijo en casa cuando la vio: “Esto es una señal, la araña, la traición”.

Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba

Yo confiándole tanto dolor.

Quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara.

Yo lloraba y ella lo robó.

Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad.

Yo... jamás ni se me ocurrió que todo era parte de un plan.

Fue difícil aceptar que me lograste envenenar

Pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición.

