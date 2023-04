Sofía Aldrey rompió el silencio tras su escandalosa separación de Fede Bal: la pregunta que la incomodó

Sofía Aldrey habló del escándalo con Fede Bal (video: Socios del Espectáculo)

Pasó el tiempo y la calma llegó a la vida de Sofía Aldrey, la ex de Federico Bal tras casi tres años de novios y con un gran escándalo de por medio. Los dos habían tenido algunas idas y vueltas pero siempre apostaron al amor, incluso había sido la primera vez que el hijo de Carmen Barbieri había anunciado que estaba entusiasmado con tener hijos. Incluso se acompañaron en momentos muy duros, Sofía estuvo presente durante todo el proceso de quimioterapias que Fede hizo para combatir el cáncer. Y este desenlace, con una ruptura entre rumores -y reconocimientos- de infidelidades, no era de esperarse.

A dos dos meses del escándalo, por primera vez Aldrey contó su verdad ante una cámara. “Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila”, comenzó diciendo la maquilladora en diálogo con el cronista de Socios del Espectáculo, de El Trece.

En ese momento, la joven reconoció: ”La cámara y el micrófono me pone nerviosa”. Ante la posibilidad de volver a enamorarse, Aldrey confesó: “Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome”.

Sofía se puso firme al ser consultada sobre la separación. “Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar al respecto”, advirtió. Pero la incomodidad se hizo notoria ante una serie de preguntas: “¿Cómo sentís que obraste en el después? ¿Hiciste algún mea culpa, una autocrítica? Algunas chicas se sintieron heridas, como Estefi Berardi”. “Gracias”, contestó, con seriedad.

Sofía Aldrey y Carmen Barbieri acompañaron a Fede Bal en Brasil tras un accidente que sufrió (Instagram)

Cabe destacar que el escándalo salió a la luz gracias a que Aldrey se comunicara con Yanina Latorre para que contara en LAM que Fede Bal le fue infiel reiteradas veces, y que ella lo descubrió gracias a una curiosa maniobra del lavarropas con wifi. En ese momento le revisó la computadora y encontró chats de todo tipo con otras mujeres, entre ellas Estefi Berardi, quien negó la autoría de los mismos y hasta demandó penalmente a quienes difundieron las supuestas conversaciones.

“Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Mucha falta de respeto. Ella, este año, creyó que estaba todo bien. Pero en la pandemia Sofía se enteró de algo, en la fiesta que Fede hizo con El Polaco, y cortan. Lo deja”, contó Latorre por entonces.

Además, Yanina sumó: “Ella se entera de las infidelidades por el lavarropas que tiene wifi. Sofía tenía la aplicación en su teléfono y veía cómo Fede, cuando se iban las minas de las fiestas, a las tres de la mañana, lavaba las sábanas”.

“¿Quién se la pasa lavando sábanas a las tres de la mañana? Un tipo que se la pasa dándole a la matraca y antes de que venga la novia tiene que tener las sábanas limpias y secas”, remarcó Latorre. Cuando trascendió la noticia Fede Bal se mostró arrepentido y aclaró públicamente: “A la única que le tengo que pedir disculpas es a Sofi, mi ex, sé que la lastimé un montón y estuve mal. Después no quiero decir más nada, gracias por entender”.

“Esto me trajo dolores de cabeza terribles, tener que salir del teatro y tener que dar explicaciones de los mensajes que mandé, muchos eran mentira. Empezaron a falsear muchos chats como el de Flor, entonces se hizo una bola, escaló tan rápido todo que es de lo único que se hablaba durante una semana, dos. La cantidad de memes que me llegaban... y llegué a un punto en que sí y bueno, que sea comedia para la gente que ve esos programas de chimentos o las redes sociales”, concluyó Bal.

Seguir leyendo: