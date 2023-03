Fede Bal habló de su relación con Estefi Berardi tras los rumores de affaire: “No hay que negar ni desmentir”

Fede Bal habló de su relación con Estefi Berardi tras el rumor de affaire (Video: Mañanísima)

Semanas atrás, justo sobre el final de la temporada de verano, Fede Bal estuvo en boca de todos luego de que su exnovia Sofía Aldrey se enterara de que le fue infiel. A partir de esta revelación, surgieron distintos chats que el hijo de Carmen Barbieri habría mantenido con distintas mujeres. Una de ellas era Estefi Berardi, panelista de LAM (América) y Mañanísima (Ciudad Magazine), este último ciclo conducido por la exmujer de Santiago Bal.

El tema, que habría parecido haber quedado atrás, se reflotó esta semana justamente en el programa de Barbieri. Es que en el comienzo de la emisión de este miércoles 29, Beradi contó que se encontró con Bal en el canal y la conductora dijo: “Me contó algo muy feo tuyo. Le dijiste: ‘No te acerques, saludémosnos así de lejos, porque después nos hacen una foto e inventan un romance’. Y ni un beso le diste”.

Ante la acusación, la panelista dijo que se encontraron cuando estaba saliendo del lugar, que charlaron durante un rato y que ante la situación, ella pensó: “Uh, ahora que estamos charlando acá, seguro nos sacaron foto y va a salir por todos lados”. “No le quiso dar un beso, no la quiso saludar porque dice que le iban a sacar una foto”, complementó Carmen. Pero la panelista replicó: “Mentira, si me quede charlando un rato. Y me dice: ‘Es verdad, mejor sigo’. Fue un chiste”.

Luego, se emitió una entrevista a Fede en la que le consultaron sobre su vínculo con Estefi. “Con ella tengo la mejor onda y ya hemos hablado en privado, porque... ¿Cómo no voy a hablar después de todo lo que se dijo? Está todo bien, no tengo nada que aclarar”, dijo quien durante la temporada estival protagonizó la adaptación teatral de Kinky Boots en Villa Carlos Paz.

“Es una mujer que yo conozco del medio, trabaja con mi madre, vino ese fin de semana junto con Pampito, estaban todos en casa. No puedo decir mucho más porque ya se dijo todo. No hay que negar ni desmentir. Yo solamente a Estefi la conozco de trabajo, tengo buen vínculo y siempre tuve un vínculo bueno con ella, del medio”, explicó acerca del día en que habría sucedido el encuentro sexual que destapó Sofía Aldrey. Pero tanto Bal como Berardi lo desmintieron.

De vuelta en el piso, Carmen le preguntó a su panelista desde hace cuánto que es amiga de Fede. “10 años”, dijo Estefi. Y la conductora le retrucó: “¿En 10 años no saliste con él?”. El primer reflejo de Berardi fue decir que sí, aunque luego volvió tras sus pasos para aclarar: “He salido de joda”. “Quiere decir que no tuvieron sexo”, dijo Barbieri para poner blanco sobre negro. “No, no, no”, negó la panelista. Y allí la conductora dio por cerrado el tema: “¿Y cómo lo van a tener ese día que estaba yo, estaba Pampito? Éramos todos testigos”.

Luego de negar sus relaciones con Fede, Estefi instruyó a sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón a que inicien “acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan” contra quienes difundieran sus supuestos chats con el hijo de Carmen. La demanda fue contra Intrusos, contra Marcela Tauro y Sofía Aldrey.

Tras ello, el propio Bal fue quien se comunicó con Burlando para que intercediera con la panelista para que levante la demanda. “Mi exnovia no se merece ningún juicio”, comenzó diciendo. Más adelante, en declaraciones a Intrusos agregó: “Lo que ella pudo haber hecho queda en un ámbito de nosotros, nuestra relación es claramente pública porque lo expuso, pero no quisiera que tuviera ningún problema judicial”.

