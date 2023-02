Carmen Barbieri reveló por qué ya no puede hablar con Sofía Aldrey después de la polémica separación de Fede Bal

Carmen Barbieri reveló por qué ya no puede hablar con Sofía Aldrey

Carmen Barbieri se refirió al difícil momento que está viviendo tras la polémica separación de su hijo, Federico Bal, con Sofía Aldrey. “Estoy muy triste. No soy la protagonista de esta historia, pero estoy pasando un momento difícil”, destacó la actriz y conductora, movilizada por la situación que está en boca de toda la farándula desde hace varios días.

“Recién hablé con Federico, le dije ‘ya pediste las suficientes disculpas’. No puedo evitar estar triste. Todo esto me remueve mi historia y la de Fede, desde hace mucho tiempo”, sumó la estrella en una nota con Implacables (El Nueve), haciendo hincapié en que, a pesar de la escandalosa separación y de la difusión de chats por parte de Sofía, ella aseguró: “La quiero y la voy a seguir queriendo”.

Barbieri explicó por qué se siente “desilusionada con Sofía Aldrey”, a quien “quiere como a una hija”. “La verdad es que hubiese querido hablar, pero no puedo mandarle un mensaje porque se lo da a los periodistas”, reveló. “Es una cosa tan íntima lo que quiero decirle, y sentida, porque soy como una mamá más; porque yo la quiero mucho. La quiero, la voy a seguir queriendo, y quiero mucho a su familia”, completó.

Por otro lado, hizo un espacio para hablar de su presente laboral que la ayuda mucho en estos difíciles momentos de exposición mediática. “Cuando trabajo, estoy bien. Son varias horas, vengo desde las siete de la mañana trabajando. Estoy feliz de hacer este y mi programa a la mañana. Encima me pagan y me divierto”, aseguró Carmen.

Fede Bal hablo de la posibilidad de encontrarse con Sofia Aldrey

Su bien pasaron solo 10 días desde que estalló el escándalo mediático de la temporada de verano, los chats privados de Fede Bal con distintas mujeres en tono hot, hoy las cosas parecen estar más calmadas entre el protagonista de Kinky Boots y su exnovia, Sofía Aldrey.

Al menos eso es lo que manifiesta Fede cada vez que habla al respecto de la difícil situación que está atravesando. En un principio, el actor decidió evitar cualquier comentario sobre el tema y se limitó a mantenerse callado sobre el asunto que llevó a su reciente separación.

En la noche del viernes pasado, Fede Bal fue interceptado a la salida del teatro en donde protagoniza Kinky Boots por un cronista de Implacables, el ciclo de Susana Roccasalvo. Allí, el actor comentó que le encantaría que la obra se pudiera presentar en Mar del Plata, “es una ciudad que me encanta”, destacó.

En cuanto a cómo está su vida hoy se sinceró: “En el trabajo, un diez, ahora en lo personal, bueno, es muy difícil todo lo que estoy pasando, estoy haciendo lo que puedo y trato de no hablar mucho de eso”.

Por otra parte, el hijo de Carmen Barbieri y de Santiago Bal reconoció que los memes que se hicieron al respecto de su situación amorosa le causan gracia. “Es lo único que me divierte de todo esto, la creatividad de la gente que ve esta situación como una novela, la vive así. Hay un texto de la obra, en donde desde el personaje de Lola que interpreto, digo que ‘amo a las mujeres, que las quiero, las venero y las idolatro’ y enseguida aclaro, ‘por eso tengo tantos problemas’. Y la gente se ríe y agradece que comparta esto. Yo lo digo al pasar y la público lo aplaude, lo que pasa que es lo que me pasa en mi vida, no puedo hacer como que no entiendo lo que pasa ni hacerme el desentendido de las cosas que se dicen en la tele. Nací en este medio y me hago cargo de las cosas que se dicen, y que pasan y lo mucho que la gente consume lo que ustedes dicen. Yo los respeto muchísimo a los periodistas”.

