Fede Bal se separó de Sofía Aldrey en medio de rumores de infidelidad

Fede Bal se habria separado de Sofia Aldrey

Con idas y vueltas, Federico Bal y Sofía Aldrey llevaron adelante una relación que, desde que se conocieron a fines de 2019, tuvo de todo: amor, compañerismo, desencuentros, reconciliaciones y hasta una vigilia de parte de ella cuando él se fracturó un brazo en Brasil. Pero ahora habría llegado el final definitivo, luego de que ella le echara en cara una serie de infidelidades.

“A mi de Fede me llega que estaría distanciado”, contó Marcela Tauro en la emisión de este martes 7 de Intrusos (América). “Sofía se habría encontrado con alguien y le habría dicho que estaban en crisis, por lo menos”, agregó la panelista del programa que conduce Florencia de la V. Asimismo, aseguraron que el último fin de semana lo vieron al hijo de Carmen Barbieri muy cerca de Camila Homs, en una fiesta que se organizó en Villa Carlos Paz, ciudad cordobesa en la que él está protagonizando Kinky Boots. “Entre Cami Homs y Fede Bal hubo destellos de fuego”, aseguraron.

Pero durante la noche del martes y en LAM (América), Yanina Latorre fue mucho más allá y dio por segura la ruptura entre Bal y Aldrey. “Se separaron hoy a la tarde. Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas, mucha falta de respeto”, puntualizó la mujer de Diego Latorre.

Los chats eroticos que Fede Bal mantuvo con distintas mujeres mientras mantenia su relacion con Sofia Aldrey

“Ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios del 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, contó Yanina.

“¿Quién se pasa lavando sábanas a las 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y antes de que venga la novia, tiene que estar la sábana limpia y secada”, analizó. “Él quiso hacer buena letra, le prometió amor eterno, que es la mujer de su vida. Que para él esos polvos no son importantes, pero para ella sí. Para él esas mujeras no significan nada, que es solo sexo, le dijo. Él, ante la prueba, admitió las infidelidades. Ella le tiró nombres y quedó blanco, blanco. Se le fueron las pecas”, bromeó Latorre.

Por otra parte, contó que esta tarde Sofía abandonó la propiedad en la que convivían. “Le vació la casa. Se llevó la mesa, la alfombra, todo lo que era de ella... Después, cuando él entre a su cuarto gamer, se va a encontrar destrozos. El colecciona Legos: no quedó ninguno”, contó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito. “Fede dijo que él era así, que lo traía en la sangre”, agregó.

Anahí, una modelo brasileña con quien Fede Bal habría iniciado una relación clandestina, según contó Yanina Latorre

En ese momento, Yanina reveló al aire distintos chats que Fede Bal mantuvo con distintas mujeres. Por ejemplo, uno de una modelo brasileña que se llama Anahí. Y reprodujo textual un mensaje que Bal le mandó a ella: “Jajaja, te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Y tal vez es una premonición, no sé cuánto más va a durar mi relación. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga ‘Anahí forever’. Jajaja, no, de veras, necesito tanto de tu energía, de tu sonrisa, de tu piel...”.

Latorre siguió leyendo el ida y vuelta entre Bal y Anahí, con un alto voltaje sexual, pero en el que también se filtraba cierta galantería de parte de él. “Es que te amo, no puedo más con vos”, le habría dicho a la brasileña.

Como si esto fuera poco, Yanina también dijo que Fede mantiene una relación clandestina con “una chica casada, con hijos, muy famosa, actriz, que vive en Miami”. “El marido de ella es una bomba. Pero hace meses que ella y Fede van, vienen, se dan, sacan hoteles con nombres falsos. En enero pasado, él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires... En uno de sus días libres de función, él le dijo a Sofía que extrañaba mucho a su perro y que viajaba a verlo. Entonces la dejó sola en Carlos Paz, pero tenía todo preparado para ver a esta mujer. Esto fue el 9 y 10 de enero”, puntualizó la panelista.

Acto seguido, reveló el nombre de la mujer en cuestión. “Es Claudia Albertario y tengo todos los chats de ellos. Creo que ella está separada, porque en uno de los chats ella le dice: ‘Dejé a los chicos con el padre’. Ahí entendí que tal vez están separados”, especuló Yanina sobre la actriz y Jerónimo Valdivia, quienes se casaron en 2014.

Yanina Latorre también vinculó a Fede Bal con Claudia Albertario y leyó supuestos chats entre ellos

Tras la revelación que dejó boquiabiertos a todos en el estudio, Latorre procedió a leer un fragmento de sus chats, también cargados de giros eróticos. “Él le pide una foto y ella se la manda. La ves, ¿no?”, le dijo Yanina a Nazarena Vélez, quien estaba sentada a su lado y le mostró el celular. “Sí, de sus nalgas... y más adentro”, describió la mamá de Barbie Vélez, con quien Fede mantuvo una tormentosa relación en el pasado, la cual finalizó con una acusación de violencia de género. “¿Viste cuando estás medio abierta? Así. Fuerte”, agregó Naza para describirle la foto a De Brito.

“Después de ver la foto, él le dice: ‘Te lo voy a morder’. Y ella le responde: ‘Lo necesito’”, leyó Latorre. Por último, tanto Yanina como Estefi Berardi desmintieron que entre Fede Bal y Camila Homs pasó algo. “Cami me dijo que Fede le escribió para invitarla a la función de Kinky Boots”, dijo Berardi. “Y ella no le contestó, estuvo bien, para mi se dio cuenta, porque le dijo: ‘Cami, me encantó conocerte, sos encantadora...’”, complementó Latorre.

