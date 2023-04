Marcelo Tinelli le respondió a Lourdes Sánchez por su crítica a Pampita como jurado del Bailando: “Se cree con derechos”

Marcelo Tinelli le respondió a Lourdes Sánchez por su crítica a Pampita como jurado del Bailando (Video: Intrusos, América)

Desde que se supo que Marcelo Tinelli volvía al frente de Showmatch en su formato Bailando por un sueño, este año por América, se empezó a especular quiénes serían los primeros confirmados a la pista.

Así, hace unos días, Ángel De Brito comunicó a través de LAM que el primer participante sería Tomás Holder, el polémico exjugador de Gran Hermano, quien fue eliminado durante la primera semana del certamen. Y si bien Holder - y los demás hermanitos - tienen un contrato de exclusividad con Telefe, en este caso el joven rosarino rompió toda vinculación con el canal de las pelotas y se volcó a la pista de baile más famosa de la televisión argentina.

Más tarde se supo, que en segundo lugar está confirmado Luciano, El Tirri, el primo de Tinelli, quien al parecer ya habría empezado a ensayar algunos pasos de baile.

En esta oportunidad, Marcelo concedió una entrevista al móvil de Intrusos (América) y tuvo unas declaraciones muy picantes contra Lourdes Sánchez. En principio, el periodista le consultó por su primo y enseguida el conductor aclaró que El Tirri era el segundo confirmado ya que el primero había sido Tomás Holder. “El segundo es Luciano, El Tirri”, dijo sin vueltas.

Marcelo Tinelli muy duro contra Lourdes Sánchez por criticar a Pampita como jurado del Bailando: "Se cree con derechos por ser la mujer del Chato Prada" (Intrusos, América)

Acto seguido contó lo que él supone que está haciendo el exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs. “Para mí no ensaya nunca, porque está todo el día con el teléfono, no sé qué hace si busca tutoriales o qué pero está todo el día con el teléfono y es medio pata dura, pero creo que puede ser divertido también”, reflexionó Marcelo. Y agregó: “También quiero que baile Cande (Tinelli), yo creo que la puedo convencer, vamos a ver, me tengo fe”.

En cuanto a los jurados seleccionados por el propio conductor, él aseguró: “Ojalá que podamos cerrar el jurado tradicional del jurado que es Ángel (De Brito), en ese orden Pampita, Moria (Casán) y Marcelo Polino. Así que ese sería el jurado tradicional”. Entonces, el movilero le consultó acerca de los dichos de Lourdes Sánchez sobre la participación de Carolina Ardohain.

“A la que no le gustó tanto que esté Pampita y pidió renovación...”, mientras Tinelli largaba una carcajada y le preguntaba de quién hablaba. El periodista le dijo: “Sí, Marcelo, es Lourdes Sánchez, dijo que la vio en muchos jurados, que ya es figurita repetida”.

Entonces Marcelo, en forma irónica se tomó la cabeza y expresó: “Uh, pero qué problema, no me digas, me agarró como una cosa como de ‘uf’, qué macana y no sé si hacerlo ahora el programa”. Luego, siguió apuntando contra la mujer de su productor ejecutivo y mirando a cámara dijo: “Primero que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los Carnavales, me encantaría tenerla en la pista a ella, ya se lo digo, en este momento, pero que no opine del certamen, el certamen lo armamos nosotros”.

Marcelo Tinelli le respondió picante a Lourdes Sánchez cuando criticó a Pampita en el jurado del Bailando (Archivo)

Luego, sin filtro disparó: “Por ahí ella se cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer de El Chato Prado, pero el jurado son cuatro, y por ahí si sale algo puede haber un quinto jurado, pero no. Y no voy a decir quién podría ser porque si no lo garco acá”.

Cabe recordar que la bailarina ya había tenido un enfrentamiento con el conductor en el 2017 cuando ella participaba del concurso. En ese momento, Lourdes había dicho que Marcelo influía en la puntuación que daba el jurado y el conductor, fiel a su estilo, no se había quedado callado. Al aire de su programa, le había respondido a la correntina: “Lourdes Sánchez hoy se enojó conmigo y ha dicho que yo induzco al jurado sobre cómo tiene que votar. En la vida lo he hecho. Lo único que hice cuando entraron acá fue preguntar si venían de la playa porque iban a bailar un merengue descalzos. ¿Pero cómo voy a inducir? No le gustó al jurado. La Primera Dama es tremenda”, se despachó Marcel en esa oportunidad.

