Lourdes Sánchez fue contundente sobre la situación de Jey Mammon: “Fue como un baldazo de agua fría”

Lourdes Sánchez habló sobre Jey Mammón (Socios del espectáculo. El Trece)

En los últimos días trascendió una acusación contra Jey Mammon por un presunto abuso sexual a un menor de edad. El conductor y músico ya había sido denunciado por esta misma causa y el juez que estuvo a cargo del expediente lo sobreseyó en 2021.

La opinión pública en general y el mundo del espectáculo en particular se convulsionaron con la noticia, que tuvo gran repercusión en redes. El conductor emitió un comunicado manifestando su postura y Telefe hizo lo propio y decidió suspenderlo provisoriamente de la conducción de La peña de morfi. Y fueron muchos los famosos que se manifestaron al respecto, entre ellos amigos o excompañeros de trabajo del conductor. Como el caso de Lourdes Sánchez, quien compartió la pista del Cantando 2020, fecha en la que está radicada la denuncia de Lucas Benevunto.

“¿Cómo tomaste la denuncia contra Jey Mammon?”, le preguntó el cronista de Socios del espectáculo. “Como todos los que lo conocemos, yo compartí muchos trabajos con él, en el Bailando y fue como un baldazo de agua fría, realmente terrible”, respondió la bailarina. “Uno no espera una noticia así, de alguien que conoces, que te parece lo más copado del mundo. En shock”, agregó.

Consultada sobre si conocía la existencia esta denuncia, que fue efectuada cuando ambos eran compañeros de trabajo, Sánchez respondió negativamente. “Nos enteramos ahora. Creo que en el 2020 estaba en el Cantando, y justo tuvo que renunciar por un tema del padre. Nunca se comentó (que fuera) por este tema”, aseguró.

Por último, la conductora se refirió al comunicado emitido por Mammon el día jueves, luego de que tomara estado público la denuncia. “Esperamos la palabra de Jey, lo queremos escuchar a él. Este silencio, con ese comunicado que los que lo conocemos sabemos que no fue escrito por él, no usa ese lenguaje. Estamos todos esperando que salga a dar la cara, vamos a ver si en estos días sucede”, señaló.

El comunicado de Jey Mammon luego de la denuncia en su contra

Desde que la noticia adquirió estado público durante la tarde del viernes, Jey Mammon se manifestó públicamente por medio del comunicado al que hizo referencia Lourdes Sánchez y que publicó en sus redes sociales: “Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, sostuvo el músico y conductor en la primera parte del escrito.

“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, completó el artista.

También respondió consultas del periodista Ángel de Brito que éste reveló: “Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él. Poco me importa su pedido. ‘Miente en la edad’, fue una de las cosas que me dijo”, dijo de Brito.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

