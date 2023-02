Tomás Holder habló a fondo de sus adicciones: “Ingerí bastante droga y de todo tipo”

Tomás Holder habló sobre sus adicciones (Video: América)

Hace poco más de una semana el exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) Tomás Holder, publicó un crudo video en su cuenta de Instagram en el que contaba que debía alejarse de las redes sociales por un tiempo para poder desconectarse y enfocarse en mejorar su salud.

“Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien”, dijo Holder en ese momento. Unos días después, publicó una extensa carta en el mismo sentido: “Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud”.

“Primero fue Cancún, después Punta del Este, luego Pinamar y Mar del Plata. Nunca paré, no dormía, me mantenían despiertos diferentes cosas. Este viernes mi cuerpo dijo basta. Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta, sentí que me moría, sentí como me iba”, agregó, a la vez en que contó que durante el hecho que definió como “traumático”, la gente seguía pidiéndole fotos.

Así las cosas, este viernes Holder estuvo en el piso de LAM (América) y durante la entrevista con Ángel de Brito y las panelistas, contó que estuvo en tratamiento psiquiátrico para tratar sus adicciones. “Me alejé un poquito. Intenté estar una semana sin redes sociales: no funcionó, me volví loco. Lo que me llevó a alejarme fueron los excesos, mucha joda. No joda de la buena. Quizás hubo malos acompañamientos, malas decisiones. Gracias a Dios tengo una familia muy fuerte y un grupo de amigos muy sólido que me dijo: ‘Che, Tomi, basta, hasta acá llegaste’. Me estaba desviando de mi camino”, comenzó diciendo.

“Salía de lunes a lunes, dejé de presentarme en los lugares que tenía que presentarme... Dejé lo importante de lado y me metí en un mundo que, quizás está bueno de vez en cuando, un viernes o un sábado, pero no de lunes a lunes, siendo tan chico. Salía todos los días y descontrolado, me la daba todos los días, literal”, agregó.

“Y dije: ‘Basta, hasta acá llegué'. Me tuvo que pasar algo que fue realmente de mucho miedo, un ataque de pánico con falta de respiración, que se te va el corazón, todo. Fue en una fiesta electrónica. Así que me fui a Rosario a tranquilizarme un poco. Fue muy fuerte, pero por suerte volví a los hábitos buenos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada. Pero ahora caí en esto”, dijo.

“Cuando te metés de lleno en el ambiente de la noche no es lo más sano, para nada. Durante mi paso por Punta del Este y Cancún, ingerí bastante droga, de todo tipo que te puedas imaginar. Y me arrepiento bastante porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo”, contó Holder.

La carta de Tomás Holder para hablar de sus adicciones (Foto: Instagram)

Por otra parte, aseguró que la fama que está experimentando tuvo que ver con este momento crítico. “Me daban todo gratis: entraba a todos lados gratis, droga gratis, la gente se acerca por la cantidad de seguidores que tenés... Fue todo muy de golpe. Cuando fui a Punta del Este, no conocía a nadie. Y llegué y me decían: ‘Che Holder, hoy hay tal fiesta, venite con tantas personas, todo gratis’. llegaba a la fiesta y me decían: ‘Che, ¿consumís esto, consumís lo otro?’. La culpa es mía porque me dejé llevar. Tengo 22 años, soy el responsable”, dijo.

Asimismo, el tiktoker reveló que está haciendo terapia para manejar los excesos. “Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo”, cerró.

