Cau Bornes rompió el silencio tras el conflicto con Valeria Lynch: “No hay nada peor que engañar el corazón de una hija lastimada”

Cau Bornes rompió el silencio tras su nuevo conflicto con Valeria Lynch (Socios del espectáculo. El Trece)

Tras el revuelo generado por la información que brindó Nancy Duré en Teleshow, Cau Bornes, el exmarido de Valeria Lynch, dio su versión de los hechos. El brasileño se manifestó en duros términos contra su ex, y confirmó que echó a Tais, la hija que tuvo con la recordada Tamara Castro, del domicilio en el que convivieron hasta 2019 cuando se produjo la escandalosa separación.

En Socios del espectáculo (El Trece) el brasileño dio su versión de lo ocurrido con la joven, fruto de su relación con la folklorista: “Hace un año y medio se fue de la casa y se vino a vivir conmigo. Mariano (Martínez, pareja de Valeria) tenía un problema de Covid y Tais le pedía que se ponga el barbijo, y ella le dijo ‘Nena, si no te gusta, andate’”. A raíz de esto, se precipitó la salida y la joven volvió a convivir con su padre.

Vale recordar que el 8 de diciembre del 2006, Castro falleció en un accidente automovilístico dejando a la niña, que por entonces tenía apenas 5 años de edad, huérfana de madre. Y la intérprete de Señor Amante, por entonces casada con su padre, se encargó de ocupar con creces ese lugar.

Respecto de ese momento, Bornes recordó: “Yo tengo palabras de agradecimiento desde que Tais tiene 5 años, cuando ella le dijo a Valeria ‘¿querés ser mi mamá?’ y ella le contestó que era la hija que nunca tuvo. ¿Y ahora la bloqueó?”, se preguntó confundido por la situación que se está viviendo.

“‘Si no te gusta andate’, le dijo ella”, repetía Bornes indignado. “Es una madre de marketing. No hay nada peor que engañar el corazón de una hija lastimada”, afirmó, y se refirió a cuestiones ligadas a la economía familiar: “La primaria la pagué yo, la secundaria ella y la facultad yo. Cuando una persona pierde el cartel que ya no tiene, el que tiene más en una pareja pone más. Yo compré una camioneta en Brasil y el 08 lo firmó ella”.

“La amé profundamente, y no sé si ella me amó, ella solo ama por intereses”, explicó sobre sus sentimientos para con Valeria, a quien denunció: “Cuando empezó la pandemia, ella se fue del país con su pareja, se fue a Punta del Este, ¿por qué no buscan en Migraciones?”.

Respecto de la joven, aclaró que en realidad vivía con Lynch durante la pandemia ya que él no podía hacer el traslado de sus cosas como correspondía, además de que tuvo un impedimento judicial debido a que en ese instante aún se mantenían restringidas las salidas, las mudanzas y los traslados. “Tais no es que eligió estar con ella, lo hizo por la pandemia”, consideró.

Sobre el presente de la menor, aclaró: “Tais está bien, ya no la extraña a Valeria. Está feliz en su cuarto en su casa. Ella la largó con una valija y las otras cosas quedaron ahí, tuvimos que ir a comprar ropa de invierno”, aseguró, y aclaró de donde provienen sus ingresos. “Yo saco la plata de los discos que tengo”.

El 24 de septiembre pasado, Tais cumplió 21 años y actualmente da clases de inglés y estudia en la universidad. Hace un año, Valeria había hablado de ella con mucha emoción durante su visita a PH, Podemos Hablar. “La realidad es que en este momento, ella es una adulta y lo que yo estoy tratando es primero terminar con mis prejuicios y soltar. Decirle: ‘Bueno, Tais, tenés que buscarte un lugar, yo te ayudo, voy a estar con vos siempre’. Nos peleamos bastante y ella me dice: ‘Ay, ma, ¿cómo me decís eso? ¡Me estás echando! Y yo le digo que no la estoy echando, que le estoy dando la libertad de que ella pueda crecer”.

