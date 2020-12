Valeria Lynch y su conflictivo divorcio de Cau Bornes: “Viví 11 años con una persona que no conozco”

Valeria Lynch: "Maradona ha sido un padrino grandísimo"

“Maradona me dio una mano muy grande para internacionalizar mi música”, dice Valeria Lynch, que confiesa que la muerte del futbolista la tomó de sorpresa: “Fue una noticia desgarradora”.

La cantante había sido convocada para participar del Festival de la Canción de San Remo en la época gloriosa del 10 en el Nápoli de Italia. Entonces, Maradona la apadrinó, y le dio visibilidad en los medios locales y de toda Europa. “Iba por la calle y me decían: ‘¡La argentina, la argentina!’”, recuerda ahora, y se enorgullece de haberle puesto música y emoción (con su canción “Me das cada día más”) a tantas jugadas épicas que el astro dejó en la memoria de todos.

En un gran momento profesional y personal, Valeria prepara su presentación por streaming junto a su pareja, el músico Mariano Martínez. “Es un show diferente: Mariano le dio un vuelco a mi música muy interesante”, destaca la artista, aunque aclara que no va a dejar de hacer las baladas, tan queridas por el público. El espectáculo Solo esta vez se presenta hoy a las 21 horas.

—¿Estás con ganas de que llegue el 2021?

—Sí, ha sido un año muy bravo para todos. En todo aspecto. Esta cosa que nos tocó vivir parece de ciencia ficción, es algo inesperado. Depende de nosotros cuidarnos, pero es algo inusual: nunca esperé que fuera a pasar.

—Fue un año muy complicado, y la posibilidad de encontrarse con los artistas, en los diferentes formatos que fueron surgiendo, también es una necesidad para la gente, un mimo al alma en medio de tanta angustia.

—Apareció esta nueva modalidad (por el streaming) que es una forma de seguir vigentes y de seguir dándole cosas a la gente, además de poder seguir trabajando. Tenemos un equipo atrás, músicos, técnicos, gente que tiene familia, y se hace engorroso cuando no trabajás. Hago el tercer streaming con la banda de rock; a Mariano y a mí no nos gusta llamarlo rock, mejor música aggiornada, música actualizada, otro estilo, pero siempre manteniendo la esencia de la balada. No puedo dejar las baladas que me hicieron conocida. Vamos a empezar con todo arriba, después habrá un acústico en el que voy a tocar con mis dos hijos y con Mariano. Más de fogón; está muy bueno. Y terminamos con todo arriba, con mis coros y los músicos. Estamos ensayando a full.

—El recorrido de los shows por streaming fue todo un aprendizaje también.

—¡Sí! No me hagas acordar (risas).

—¡Cómo sufriste!

—Sufrí mucho porque técnicamente no funcionó la plataforma, se desbordó. Colapsó por la cantidad de gente que había. Por un lado, ¡qué bueno que hubo tanta gente! Pero por el otro, fue un desastre técnico. Sobre la marcha fuimos aprendiendo.

—¿Cómo te impactó la partida de Maradona?

—¡Qué noticia desgarradora! Me tomó tan de sorpresa. No puedo creer que haya pasado, tan joven... Trataré de recordarlo en su mejor época, con mucha admiración, con mucho respeto, porque fue un tipo que dio todo en el fútbol y fue una ilusión muy grande para todos los argentinos, no solo para los hombres sino también para las mujeres. Se supone que los hombres son los que consumen el fútbol pero era un tipazo: nos dio mucha alegría. En este momento, que haya pasado eso, es muy desgarrador.

—Esos momentos maravillosos de Maradona están acompañados por tu música y tu voz, en algunas piezas documentadas.

—¡Qué loco eso! Que hayan elegido mi canción para musicalizar momentos que son eternos en el deporte y para todos nosotros... Diego me dio una mano muy grande cuando fui la única invitada de Argentina al Festival de San Remo. En el 90, él estaba jugando en el Nápoli y voy a San Remo, Italia, y Maradona fue a verme y a apoyarme. Me dio una mano grandísima para entrar en Europa con mi música. Había monstruos: Ray Charles, Tina Turner, Liza Minnelli, Rod Stewart. Y Maradona venía a verme a mí. Yo no era conocida en Italia. Al otro día de cantar en San Remo, era tapa de todos los diarios de Europa, con Maradona. Iba por la calle y me decían: “¡La argentina, la argentina!”. Me hizo entrar en Italia y conocer un montón de gente conectada con la música, con el fútbol. Trabajé bastante, y es el día de hoy que voy y me reconocen. Le debo muchísimo: ha sido un padrino grandísimo en esto de poder internacionalizarme. Además, lo hizo con amor, con ganas. Cuando él se ponía, te quería de verdad y daba todo por vos. Después de eso nos quedó una conexión muy linda: iba a verme mucho a mis shows. Le gustaba cantar, se subía a los escenarios y cantaba conmigo. Lo recuerdo con mucho afecto. Fue una noticia muy bomba, totalmente inesperada.

—¿Cuál era su canción preferida para cantar con vos?

—Cantaba mucho “Baila conmigo”. Le gustaba bailar, y cada vez que cantaba esa canción, se subía al escenario. Cantaba muy bien, era muy afinado. Parecía que todo lo artístico lo movilizaba mucho.

—”Me das cada día más” es uno de los temas que acompaña esos momentos maravillosos del deporte.

—En la película Héroes, en una época clave del fútbol argentino, con ese gol famoso que hizo él, que esté mi canción inmortalizando ese momento, de alguna manera al lado de él, fue también muy bueno en mi carrera. Me empezaron a conocer en todo el mundo a raíz de esa película y de ese momento específico.

—¿Hablaste con Claudia Villafañe, con Dalma y Gianinna?

—No. No tengo una relación muy cercana con ellas. Tengo el mayor de los respetos, supongo que deben estar pasando un momento bien difícil. Es muy triste. Más allá de la gente a la que le gusta Maradona, la que no lo quiere, la que… hay que respetar sobre todo a la familia y recordarlo como el gran jugador que fue, como el gran deportista que dejó a la Argentina allá arriba durante tanto tiempo.

—¿Cómo está el amor? ¿Cómo viene ese noviazgo?

—Muy bien, estamos muy bien. Trabajamos juntos en Uruguay, hicimos un show y tuvimos mucha aceptación. Se trabaja con protocolo, con distanciamiento social, pero tienen la suerte de tener presenciales. El streaming es bárbaro porque acerca a un montón de gente que de otra manera no podría llegar, pero no nos engañemos: no hay nada mejor que el vivo.

—Se extraña al artista en vivo.

—Lo que te devuelve la gente, lo que se genera, es único e irrepetible. Lo pasamos bárbaro. Volvemos en enero, tenemos programados algunos shows en Uruguay. En el streaming va a haber presencial, acotado, por supuesto. Además tengo una sorpresa, no lo conté nunca pero lo voy a contar... Vamos a hacer con Tais (la hija de su ex esposo, Cau Bornes) el famoso “Aleluya” que pusimos en las redes.

—Hay una comunión familiar que se refleja en el show que se viene, en el que van a estar todos. ¿Hay planes de casamiento con Mariano?

—¡Ni lo pienso! No me ha ido muy bien últimamente con esa historia... Estamos muy bien así. No hace falta. A esta altura de mi vida, no hace falta.

—¿Cómo está el tema con Cau Bornes?

—Dejemos a la Justicia que aclare porque, si hablo de esto, yo voy a oscurecer.

—Estás enojada.

—No estoy enojada, estoy decepcionada, porque parece que viví con una persona 10, 11 años, que no conozco. Mucha gente me lo advirtió y cuando uno no ve, no ve. Es así. Tenés que hacer un clic muy grande para darte cuenta de cómo son las cosas. Enojada, no. ¡¿Qué va a ser?! Cada uno hace lo que puede en la vida y cada uno lleva la dignidad que puede. Estoy desilusionada de la persona en la que confíe tanto tiempo y de repente me encuentro con que no lo conocía para nada. Dejemos que la Justicia decida. Hay que darle tiempo a las cosas.

—Ahora es otro momento: estás compartiendo tu vida con otra persona con quien también compartís un proyecto profesional.

—Con Mariano no somos un dúo, este es un show diferente: está como invitado. Le dio un vuelco a mi música que es muy interesante y muy importante para mí. En ese aspecto, me siento muy cómoda cuando trabajamos juntos. Cuando estamos los dos solos arriba del escenario se crea un feedback con el público muy especial. Mariano toca todos los instrumentos, contamos anécdotas, historias cómicas, y la gente se ríe muchísimo, lo pasa bárbaro. Ese es el show que estamos haciendo, con música mía y música de él; no es que yo canto y él toca.

—Cuando termina el show, ¿con qué energía se quedan? ¿Están para ir a tomar y comer algo rico, están para desmayarse y dormir hasta mañana, o están para hacer el salto del tigre y terminar el show en casa?

—Quedamos recontra pum para arriba porque este show que hacemos juntos colma nuestras expectativas. La gente lo agradece muchìsimo. Teníamos un poco de reparos sobre qué iban a pensar. Él decía: “Van a pensar que vengo a sacarte de lo que hacés habitualmente”, y no es así. Están todas mis baladas, están sus temas, cantamos juntos, nos metemos a hacer cosas que no hacemos nunca, canto temas de él. Entonces, terminamos diciendo: “Tarea cumplida”. Estamos felices con el resultado.

Mirá la entrevista completa: