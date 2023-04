Valeria Lynch habría echado de su casa a la hija de Cau Bornes

Valeria Lynch echó a la hija de Cau Bornes de su casa (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Valeria Lynch se convirtió en un verdadero ángel en la vida de Tais, la hija de Cau Bornes y la recordada Tamara Castro. El 8 de diciembre del 2006, la folclorista falleció en un accidente automovilístico dejando a la niña, que por entonces tenía apenas 5 años de edad, huérfana de madre. Y la intérprete de “Señor Amante”, por entonces casada con su padre, se encargó de ocupar con creces ese lugar.

Sin embargo, el tiempo pasó. En 2019 y tras 11 años de matrimonio, Valeria se separó del brasilero en medio de un escándalo. Y esa nena que llamaba “mamá” a la cantante y que para entonces se había convertido en una verdadera mujer, decidió seguir viviendo con ella. Aún, cuando su padre había recurrido a la Justicia para hacerle un reclamo económico a la artista. Pero, según parece, todo cambió desde el momento en que Lynch se puso de novia con el músico Mariano Martínez, con quien blanquéo su romance a principios del 2020.

Valeria Lynch y Cau Bornes junto a Tais

En la edición de este martes de Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron explotar una bomba que dejó a todos atónitos. Es que, según trascendió, Valeria habría echado de su casa a la joven por sus permanentes conflictos con el cantante y guitarritas de Ataque 77. El hecho habría tenido lugar a mediados del año pasado y, por lo que se supo, Tais habría quedado muy afectada por la situación.

“A los 20 años perdí a mi mamá por culpa del novio”, le habría dicho la joven a su padre. Y se habría ido a vivir con él a un departamento que el brasilero adquirió por la zona de Olivos, a pocas cuadras de la Quinta Presidencial. Bornes, por su parte, se habría mostrado desencantado por la actitud de Valeria. “Es una madre de márketing”, le habría dicho a sus íntimos. Y habría asegurado que lo que la cantante muestra en los medios no se condice con lo que sucede en la realidad, ya que priorizó a su pareja por sobre a su hija del corazón.

Valeria Lynch junto a Mariano Martínez en Carlos Paz (Mario Sar)

El 24 de septiembre pasado, Tais cumplió 21 años. Y actualmente da clases de inglés y estudia en la universidad. Invitada a PH, Podemos Hablar, Valeria se había referido a ella emocionada en abril del 2022. “Ya está teniendo su independencia y yo la estoy incitando a que la tenga, pero no en el sentido de decirle: ‘Andate, quiero que te vayas. Porque mi casa va a estar siempre abierta para ella, para mis hijos y para todos”, había dicho entonces.

Y añadió: “Yo creo que el amor tiene que ver con otra cosa. La relación padre e hijo, tiene que ver con lo que uno elige y con lo que puede elegir también. Acá no hay ningún vínculo de sangre y, sin embargo, hay un vínculo muy fuerte. La realidad es que en este momento, ella es una adulta y lo que yo estoy tratando es primero terminar con mis prejuicios y soltar. Decirle: ‘Bueno, Tais, tenés que buscarte un lugar, yo te ayudo, voy a estar con vos siempre’. Nos peleamos bastante y ella me dice: ‘Ay, ma, ¿cómo me decís eso? ¡Me estás echando! Y yo le digo que no la estoy echando, que le estoy dando la libertad de que ella pueda crecer”.

