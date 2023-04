El intrigante video que publicó Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto

El particular posteo de Jey Mammon en su regreso a las redes sociales (Video: Instagram)

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. ¿A dónde más voy a volver si no es Argentina? Y acá estoy, volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, insistió una y otra vez Jey Mammon el lunes a la madrugada cuando regresó a Buenos Aires luego de haber estado 12 días en Madrid (España), a donde viajó en medio de la acusación de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.

El conductor de La Peña de Morfi -programa en el cual está suspendido hasta nuevo aviso, según el comunicado que emitió Telefe- fue abordado por la prensa y se refirió a lo sucedido previamente a su viaje cuando el joven lo denunció públicamente por la relación que mantuvieron años atrás. “No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví, tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad, que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, afirmó Juan Martín Rago, tal es el verdadero nombre del humorista.

Desde entonces, no volvió a expresarse públicamente, pero sí eligió retomar su actividad en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores, con quienes compartía a diario fotos y videos de su rutina y de sus compromisos laborales. En tanto, desde que se hizo pública la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammon había publicado allí primero un comunicado y luego un video en el que hacía referencia a la acusación que recayó sobre él.

Y el primer posteo que hizo se trata de un video en el que filmó a su gato comiendo alimento balanceado. “Vos serías García”, escribió el animador sobre las imágenes en las que su mascota está ingiriendo desde un plato que lleva el nombre de López. El García, en tanto, se ve en el plato de al lado, en el que también se ve comida, aunque el felino no se dio por aludido.

A la izquierda, Lucas Benvenuto; a la derecha, Jey Mammon

Luego de su llegada al país, aparecieron audios que Lucas le había enviado a Jey Mammon años atrás, en 2016. “Uy, qué garcha, yo también estoy más lelo, y vos también sos más colgado, Jey. Recién leo, qué idiota que soy. Igual no importa, tengo todas las noches libres para vos”, se escucha al joven en un mensaje que reprodujeron en Socios del Espectáculo. “Respecto a lo del Champán..., no sé si ir a ver a la obra de teatro, porque, todo bien, pero no soy fanático del teatro, pero soy fanático tuyo, no te olvides que yo soy tu primer admirador, eh. Desde las fiestas GH, ¿cómo era? Hasta yo me olvido los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ir a ver a vos, es lo que más quiero, y me re coparía verte en acción, quiero verte haciendo lo que más te guste. Quiero que me digas cómo mierda tengo que hacer. Si tengo que ir a sacar la entrada, la voy a sacar sin problemas. Y si no, si Jey me pone más cerca para poder verte, mejor. Si no, no tengo problema, voy y la saco, pero te quiero ver”, continuó Benvenuto en el audio en el que hace referencia a la obra El champán las pone mimosas que el humorista realizó en el aquel entonces.

Luego, dieron a conocer otro audio que Lucas le envió al conductor por esos días: “Obvio que nos vemos antes, obvio, obvio... No quiero ir directamente sin antes verte. Y sí, creo que igual nosotros dos ya estamos igual acostumbrados a esto de colgarnos, creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Jey, te quiero ver antes, obvio. Y te quiero llenar de besos y te quiero hacer el amor y quiero que me des mi cadenita y quiero ir a verte al teatro, quiero ir a verte haciendo lo que más te gusta”.

En tanto, el actor compartió una captura de pantalla de una conversación con Benvenuto donde el propio joven hacía referencia a que al momento de conocerse ambos, él tenía 16 años, una de las cuestiones centrales de la denuncia. “Mi vida cambió mucho, ya no tengo 16 como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. Jajajaja tengo 23!!”, se lee en el mensaje compartido.

La conversación entre Lucas Benvenuto y Jey Mammon (Socios del Espectáculo)

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

