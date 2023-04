Se conocieron nuevos audios y un chat revelador de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

Los nuevos audios de Lucas Benvenuto

Tras doce días en Madrid, España, donde viajó tras ser denunciado públicamente por Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abuso sexual. Jey Mammon regresó a la argentina: “Volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, aseguró ante la consulta de los cronistas que lo abordaron en Ezeiza. Incluso, explicó que en aquel país “los argentinos me tratan con mucho amor”.

En ese contexto, en el ciclo Socios del espectáculo, difundieron nuevos audios que Lucas le envió al músico y conductor. “Uy, qué garcha, yo también estoy más lelo, y vos también sos más colgado, Jey. Recién leo, qué idiota que soy. Igual no importa, tengo todas las noches libres para vos”, se escucha decir al joven en el mensaje.

Los nuevos audios de Lucas Benvenuto

“Te respecto a lo del champán, no sé si ir a ver a la obra de teatro, porque, todo bien, pero no soy fanático del teatro, pero soy fanático tuyo, no te olvides que yo soy tu primer admirador, eh. Desde las fiestas GH, ¿cómo era? Hasta yo me olvido los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ir a ver a vos, es lo que más quiero, y me recoparía verte en acción, quiero verte haciendo lo que más te guste”, continuó Benvenuto en el audio que dieron a conocer en el programa de El Trece.

Luego comenzó a pedir más detalles de cómo hacerse de los tickets para poder verlo en el escenario: “Quiero que me digas cómo mierda tengo que hacer. Si tengo que ir a sacar la entrada, la voy a sacar sin problemas. Y si no, si Jey me pone más cerca para poder verte, mejor. Si no, no tengo problema, voy y la saco, pero te quiero ver”. El audio, corresponde al año 2016, en momentos en que el actor era parte de la obra El champán las pone mimosas.

"El champán las pone mimosas" en su versión de 2016. con Jey Mammon (Verónica Guerman / Teleshow)

Quien se refirió al tema fue Virginia Gallardo, compañera en ese elenco del humorista, y actual panelista del ciclo donde se emitió al aire el audio. “Profesionalmente no tengo nada que decir de Jey, y si alguien no te da pie a preguntar de su vida íntima, yo no lo hago”, explicó sobre lo que se vivía en ese tiempo, y ante la situación que se vive por estos días, aclaró: “Sí me quiero quedar con algo, no es lo que el adolescente haga ante un menor, sino cómo el adulto responde ante eso”.

A continuación, se conoció otro audio del joven enviado a Jey en esos días: “Obvio que nos vemos antes, obvio, obvio... No quiero ir directamente sin antes verte. Y sí, creo que igual nosotros dos ya estamos igual acostumbrados a esto de colgarnos, creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Jey, te quiero ver antes, obvio. Y te quiero llenar de besos y te quiero hacer el amor y quiero que me des mi cadenita y quiero ir a verte al teatro, quiero ir a verte haciendo lo que más te gusta”.

La conversación entre Lucas Benvenuto y Jey Mammon compartida por Socios del Espectáculo

Incluso, en medio de las especulaciones respecto de cuáles serán los pasos a seguir en lo que concierne a este tema, el actor también compartió una captura de pantalla de una conversación con Benvenuto donde el propio joven aclaraba que al momento de conocerse ambos, él tenía 16 años, una de las cuestiones centrales de la denuncia, luego de que la Justicia ya diera su veredicto en su momento. “Mi vida cambió mucho, ya no tengo 16 como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. Jajajaja tengo 23!!”, se lee en el mensaje compartido.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Seguir leyendo: