Agustina Cherri recordó que un exnovio era celoso por sus escenas con Nicolás Cabré: “Tuvo razón”

Agustina Cherri

Si hay alguien que conoce como pocas el mundo del espectáculo es Agustina Cherri. Tiene 40 años y lleva 34 trabajando en el medio: incursionó a sus seis años en La Ola está de Fiesta, el clásico programa infantil que conducía Flavia Palmiero. Y casi sin saberlo, aquel debut en televisión de la hoy actriz consagrada coincidió también con el de Nicolás Cabré, quien también dio sus primeros pasos en aquel ciclo. Por ese entonces, ambos tenían el mismo rol: bailaban, y eran compañeros.

El tiempo, el destino y sus carreras, se encontrarían de volver a juntarnos años más tarde y desde otro lado: primero como pareja, luego como colegas y ahora, amigos. En 2002, cuando compartieron elenco protagónico en Son Amores, la ficción superó a la realidad y el noviazgo que interpretaban traspasó la pantalla, y se animaron a apostar por su relación. En ese entonces, Agustina tenía 17 años y hoy lo recuerda como un amor adolescente. Por caso, si bien en ese momento las cosas no terminaron bien entre ellos, ya que él no fue muy “prolijo”, según las palabras de la actriz, hoy se llevan bien. Incluso, trabajaron juntos otra vez y también volvieron a ser pareja. Aunque en aquella oportunidad sí quedó en la ficción: fue en 2013, en Mis Amigos de Siempre, por El Trece.

Agustina Cherri y Nico Cabré en "Mis amigos de siempre"

Habiendo pasado más de 20 años de aquel romance que traspasó la pantalla, en las últimas horas Agustina se refirió a aquella relación cuando contó que un exnovio tenía celos por lo que veía en televisión. Fue durante una entrevista en Cortá por Lozano -el programa que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe- cuando Costa le preguntó si había tenido alguna pareja que le haya cuestionado sobre una escena o algún compañero de elenco. “Sí, pero de más chica. Y tuvo razón porque justo terminé de novia con quien me lo decía”, respondió la actriz y agregó el nombre de su colega.

“Yo fui una de las primeras. Estoy hablando hace mil años. Nadie sabía lo que iba a pasar con Cabré. Yo vine después de Celeste Cid. Era otra vida, yo tenía 17 años, lo adoro a Nico y hoy por hoy soy muy amiga, pero me la llama la atención que justo con el que me rompió las bolas, salimos”, continuó haciendo referencia a los celos que tenía su entonces novio de quien luego terminó siendo su pareja.

Agustina Cherri recordó que un exnovio era celoso por sus escenas con Nicolás Cabré: "Tuvo razón" (Video: "Cortá por Lozano", Telefe)

Pasaron muchos años de aquella separación de Cabré y Agustina Cherri y si bien en su momento no fue en los mejores términos, hoy mantienen un buen vínculo y es por eso que tampoco tuvieron reparos en volver a trabajar juntos tiempo después, ni tampoco interpretar a una pareja en la ficción: es que para ese entonces, ambos habían seguido adelante con sus respectivas vidas sentimentales.

Ella conoció a Gastón Pauls en una fiesta de amigos en común en 2007, iniciaron una relación, a los tres meses apostaron a la convivencia y formaron una familia: son padres de Muna y Nilo. Se separaron en 2014, después de siete años juntos y hoy tienen una excelente relación como por el bienestar de sus hijos.

Agustina Cherri y Gastón Pauls

Actualmente, la actriz está en pareja con el músico Tomás Vera, a quien conoció en el casamiento de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling. Él era amigo del novio y a ella le sorprendió no haberlo visto antes: es que conoce a la actriz desde hace muchos años y también a su entorno. Sin embargo, nunca había coincidido en un evento con el artista.

Fue amor a primera vista, ambos coinciden en que fue un flechazo. Y aunque ella estaba recién separada y no buscaba una nueva relación, no pudo dejar de escuchar a su corazón. Se dieron su primer beso en aquella fiesta y están juntos desde entonces. Formaron una familia ensamblada: en 2019 nació su hija Alba, y hace menos de un mes, su bebé Bono.

“Es muy compañero. Me banca en todas mis locuras, no es del medio, no me cuestiona nada, me deja tranquila, es cero celoso, jamás me hizo un planteo. Yo le hago planteo a él, me da bronca que no se ponga celoso, un poquito te tiene que joder”, bromeó la actriz en diálogo con Verónica Lozano al contar que el músico entiende perfectamente el rol y la popularidad de Cherri. “Es tu trabajo”, le responde cuando ella le pregunta si no le molesta determinada escena romántica en la ficción. “Lo vive bien”, sintetiza Agustina sobre la simplicidad de su pareja.

Agustina Cherri y Tomás Vera

Nicolás Cabré, por su parte, siempre fue reacio a hablar de su vida privada. Así como tampoco le gustaba cada vez que se hacía pública la noticia de que tenía una nueva novia: antes de Agustina Cherri, había estado con Celeste Cid, después tuvo una relación con Rocío Guirao Díaz, Florencia Torrente, Soledad Fandiño, Eugenia Tobal, Eugenia China Suárez -con quien tuvo a su única hija, Rufina- Sofía Savoy, Josefina Silveyra y Laurita Fernández, de quien se separó a fines del 2021. En la actualidad poco se sabe de su estado civil.

Él sostiene que la edad y la paternidad lo cambiaron y que ahora se muestra más permeable sobre su intimidad. Por caso, se abrió una cuenta de Instagram en la que en algún momento ha compartido fotos de su última pareja pública y ahora también publica contenido junto a su hija, que en julio cumple 10 años.

Nicolás Cabré publicó en su Instagram fotos de la primera maratón que corrió su hija Rufina (@nicolascabre80)

Seguir leyendo: