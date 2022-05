Agustina Cherri reveló una insólita anécdota: “Con Marcela Kloosterboer salíamos camufladas a perseguir a Nicolás Cabré y Mariano Martínez”

Agustina Cherri recordó cuando con Marcela Kloosterboer perseguían a Nicolás Cabré y Mariano Martínez (Video: "PH", Telefe)

A Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer las une una gran amistad desde hace muchos años. Se conocieron en Verano del 98 y de ahí en más no se separaron nunca más, por eso es que compartieron muchas anécdotas juntas. Y aunque muchas de ellas no trascendieron públicamente, en la última emisión de PH, Podemos hablar (Telefe), la exprotagonista de La 1 5/18 sorprendió al revelar una insólita situación que vivieron cuando ambas compartían elenco en Son Amores con quienes en ese entonces eran sus respectivos novios: Nicolás Cabré y Mariano Martínez.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a Cherri: “¿Es verdad que salieron a patrullar para ver qué hacían Mariano y Cabré? ¿Salían camufladas, escondidas, para ver qué pasaba?”. Sin vueltas, la actriz contó los detalles de aquella época. “A varios hemos perseguido en la noche porteña”, introdujo. Y luego se explayó: “Éramos chicas, y en ese momento salíamos con ellos, que eran Los Marquesi de Son Amores. Nos juntábamos en el auto de ella y me decía: ‘¿A dónde te dijo que va? Me parece que miente´”.

“¿Qué querían ver, si las engañaban? ¿O qué querían chequear?”, indagó el conductor. “Sí, porque notábamos cosas raras. Aparte también se hacían los cancheros, el Día de los Enamorados iban a repartir flores...Y nosotras nos maquinábamos”, admitió Agustina.

Agustina Cherri estuvo de novia con Nico Cabré en la época de Son Amores, mientras Marcela Kloosterboer salía con Mariano Martínez

En tanto, también recordó otra situación similar, en la que ayudó a su entrañable amiga a perseguir a otro ex suyo. “Estaban en el vip y Marcela me dice: ‘Entremos’. Y yo le digo: ‘Pero nos van a ver’. Y ella seguía: ‘No importa, no importa’. Entonces estábamos las dos en el medio de la pista bailando y tratando de ver. Hasta que de repente, el patovica del boliche nos reconoce y nos dice: ‘Suban’. ´¡No, no!´, les dijimos. Hasta que nos subieron, imaginate la situación....”, comenzó explicando. Y remató: “El flaco nos vio y nos dijo: ‘¿Qué hacen acá?’ ¡Un papelón! Y ella se va con su novio y se ponen a discutir, y yo con el grupo con el que estaba él tratando de socializar”. “Hoy no lo haría, pero en ese momento nos divertíamos”, reflexionó.

En tanto, en otro momento del programa también habló sobre su presente sentimental junto al músico Tomás Vera, con quien tuvo a su hija más chica. “Yo estoy en un buen momento con mi pareja. Somos papá de Alba. Muna y Nilo no son hijos de él (son de Gastón Pauls), pero logramos ensamblarnos. Queremos agrandar la familia. Estamos con un montón de planes. Hay una proyección, no solo del amor, sino de la familia”, expresó.

A fines de abril, la ex Chiquititas también se había referido a su relación con Cabré en una entrevista que le concedió a LAM (América). “No tengo nada malo desde mi experiencia. En ese momento sí, nos peleamos, nos matamos. Pasa que siempre yo fui más prolija para esas cosas. Yo hacía las mías, pero eran más guardadas. Él, siempre ‘a lo Cabré’”, había dicho entre risas. Luego, recordó con qué famosa salió Nico al poco de su separación: “Te peleabas con Nico y a la semana estaba con otra... Pasa que con él fui y volví varias veces. Creo que en el medio estuvo Rocío Guirao Díaz. Nos separamos y a la semana él estaba en el supermercado con Rocío Guirao Díaz. Me preguntaba: ¿En qué momento sucedió?”.

