María Becerra y una provocativa foto tras la separación de su ex, Rusherking con la China Suárez

María Becerra, entre Rusherking y La China Suárez

A fines de diciembre de 2021, justo en los días previos a la Navidad, la cantante María Becerra había dejado entrever que su novio, el también cantante Rusherking, le había sido infiel. Esto ocurrió luego de que la denominada Nena de Argentina hubiera descubierto en el teléfono conversaciones del rapero con una instagramer y modelo argentina.

El escándalo no quedó solo en unos posteos en las redes sociales: pocos días después se supo que discutieron en plena calle, en una esquina del barrio porteño de Núñez, lo que llamó la atención de todos los vecinos que no dejaban de escuchar los gritos. Tras ello llegaría la confirmación de la ruptura en sus respectivas cuentas de twitter. Sin embargo, a los pocos días sorprendieron a todos al trascender que hubo un acercamiento entre ambos: más precisamente, unas vacaciones compartidas en México.

De todos modos, la paz entre María y el intérprete de nombre real Thomas Nicolás Tobar llegó a su fin, y ella lo dejó en claro a través de su cuenta de twitter: “Okey, oficialmente te odio”, así, sin vueltas, fue el mensaje que dejó.

María Becerra y Rusherking, en momentos en que eran felices

Apenas una hora más tarde, él devolvió la indirecta: “Que ganas de llamar la atención”, twitteó. Y si bien Becerra dejó el tema ahí, él siguió en la misma línea en las horas y días siguientes. “Qué onda mi genteeee, volví a twitter como loco, lo había dejado porque estaba cansado de leer estupideces de personas que se creen con el derecho de opinar de la vida de los demás, pero después de reflexionar mucho volví joya. Se podría decir que volvió la bestia”, publicó.

Y al otro día, fue por una línea similar: “Que insoportable la gente que inventa cosas todo el tiempo”. Antes de estos mensajes, el último tuit de Rusherking había sido el que confirmaba su distanciamiento de Becerra: “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo que pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto”, escribió al dar su visión de los hechos.

Sin embargo, la aclaración no la tomó de la mejor manera la cantante. “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, se despachó ella en sus redes. Pero aún había más: “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron las fuertes frases que le dedicó al autor de la canción Loba.

La foto publicada por María Becerra tras la confirmación de la separación de la China Suárez y Rusherking

Apenas unos meses después de este enfrentamiento mediático, llegaría la confirmación del que el cantante se encontraba en pareja con Eugenia China Suárez, y la relación también estuvo presente en las redes sociales de ambos, con posteos, comentarios, fotos y videos en que podía verlos juntos, nunca escondiendo el amor que se tenían.

Sin embargo, en los últimos días todo esto llegó a su fin, y también utilizando las plataformas virtuales de cada uno de ellos se ocuparon de dejar en claro qué había ocurrido, y fue la actriz quien aseguró: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la actriz expresando su dolor y angustia. Y acompañó el texto con un video de recuerdo de cuando todo era risas y amor entre ellos y se hacían caricias.

Quien volvió a la carga en esta instancia es la propia María Becerra, quien prefirió hacerlo sin palabras, en la imagen se la puede ver en primer, subida a un auto y con los ojos clavados en la lente de la cámara. Sumado a eso, el emoji de un beso y un corazón. Sus seguidores tomaron eso como un posteo en sorna tras lo ocurrido con su ex, y se pusieron del lado de La nena de Argentina por sobre la pareja de reciente ruptura.

María Becerra en un adelanto de la colaboración con Miranda

Además, la cantante confirmó que el próximo martes 18 desde las 21hs se podrá ver en las diferentes plataformas digitales el nuevo tema de Miranda, la reversión de Perfecta, que la incluye en una colaboración en la que también se sumó el cantante FMK.

“Comunicado importante: Tenemos el agrado de anunciarles que muy pronto abriremos las puertas de nuestro hermoso jardín. Deslizá para conocer a nuestro equipo de paisajistas que la mantiene perfecto”, detalló el anuncio en las redes sociales de Miranda, a la vez que se presentaban en exclusivas dos imágenes de los cantantes que colaboraron en esta versión vestidos en su rol.

