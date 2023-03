Así fue el reencuentro de Jimena Barón y Daniel Osvaldo en el cumpleaños de su hijo

Jimena Barón y Daniel Osvaldo, en su última reconciliación

Se reencontraron hace casi tres años y se separaron, también, hace casi tres años. Es que su tercera reconciliación duró dos meses, tiempo suficiente para que ambos se dieran cuenta que por más que lo intentaran, algunas cosas no funcionaban en la pareja, y recordaron por qué habían roto su relación las dos veces anteriores.

En mayo 2020 -plena cuarentena estrictica por el avance del coronavirus-, Jimena Barón sorprendió en sus redes sociales al mostrar que se había mudado junto a su hijo Morrison a la casa de Daniel Osvaldo en zona sur. Durante varias semanas, se los vio felices, disfrutando de aquella nueva oportunidad que se habían dado y de la posibilidad de que su hijo volviera a tener a sus padres bajo el mismo techo. Sin embargo, dos meses después, la cantante y el niño regresaron a su departamento en Palermo y esa fue la última vez que convivieron con el exfjugador de Boca Juniors.

Él luego blanqueó una relación con Gianinna Maradona -con quien tiene idas y vueltas hasta hoy, que están recientemente separados- y ella volvió a creer en el amor de la mano de Matías Palleiro, vínculo que quiso preservar en un principio, dolida por haber quedado expuesta públicamente con el padre de su hijo, y con quien hoy disfruta de su presente, ya sin ánimos de ocultarlo. Por caso, han compartido vacaciones junto a Morrison y su círculo íntimo se anima a hablar de las intenciones de la pareja de agrandar la familia.

Lo cierto es que desde aquella separación con Osvaldo, Jimena eligió no hacer más declaraciones públicas al respecto, sino que se limita a expresarse a través de sus canciones. Y lo que parecía que era una relación totalmente rota entre ellos, en las últimas horas quedó demostrado que pueden mantener un buen vínculo por el bienestar de su hijo, que ayer cumplió nueve años, motivo por el cual ambos se reencontraron y lo festejaron en familia.

El posteo de Jimena Barón por el cumpleaños de su hijo Morrison

“Momo de mi corazón, hace 9 años cambiaste mi vida para siempre y me enseñaste que es el amor puro, eterno e incondicional. No hay nada en esta vida que no haría por vos, nada. Y nada que no seas vos tiene mucho sentido desde que llegaste”, escribió la actriz en un posteo que le dedicó a su hijo en Instagram y también destacó la letra de una canción que le había escrito a el: Llegaste pero ya te conocía porque en realidad yo te soñé toda mi vida.

Jimena acompañó el posteo con una foto de su hijo en la playa durante unas recientes vacaciones familiares. “Espero fingir bien ser la que te enseña a crecer porque acá el maestro en realidad sos vos. Espero estar a tu altura. Te amo, hijo, tanto que me asusta que no sepas bien cuánto porque es imposible de decir. Tengo todo con vos, estoy sobrada, vivo de yapa desde que naciste. Vos seguí siendo el más feliz del planeta, y el más hermoso, e inteligente y bondadoso y educado y agradecido y gracioso. Sos una maravilla. Te voy a amar en todas nuestras vidas, para siempre. Mamá”, finalizó el posteo en la red social en la que tiene casi seis millones de seguidores.

Por su parte, aprovechó la oportunidad para saludar a su sobrina Matilda, que cumple el mismo día que su hijo. Y también mostró la torta que preparó para el festejo que organizó para sus amigos. “De la música pop a la mami repostera”, escribió junto a una foto con el resultado final. Es que horas antes había estado ensayando para su regreso a los escenarios.

Jimena Barón y su hijo Morrison

Jimena Barón y su hermano Federico celebrando el cumpleaños de sus respectivos hijos

Más tarde, compartió fotos y videos de Morrison con sus amigos en la sala de escape, lugar elegido para celebrar su cumpleaños: el juego consiste en que un grupo de personas ingresa en un cuarto y deben descubrir cómo salir, a través de distintas pistas. Jimena, mientras tanto, vio todo desde las cámaras de seguridad del lugar junto con los organizadores. Una vez que lograron su objetivo, todos festejaron abrazados y tuvieron la oportunidad de hacerlo una vez más. Después, llegó el momento de la torta.

Y al igual que en el festejo del año pasado, Daniel Osvaldo dijo presente y no quiso perderse el momento especial en la vida de su hijo. Así, dejando atrás cualquier posible conflicto entre ellos, el exfutbolista y la actriz disfrutaron de la felicidad de Morrison. “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te amo”, escribió el músico en su cuenta de Instagram.

La foto que publicó Daniel Osvaldo del cumpleaños de Morrison (@daniosvaldobv)

Jimena, además del posteo que había hecho temprano, realizó una nueva publicación con imágenes del festejo. “¡Feliz cumple piscianos de mi corazón. Es todo sonrisas con ustedes. La torta un éxito!”, escribió junto a una serie de imágenes en las que posó junto a su hijo y su sobrina.

“Fue realmente furor -dijo sobre el festejo organizado- los chicos quedaron enloquecidos con las salas de escape. Gracias por recibirnos con tanto amor y por esta propuesta tan diferente! (sí, fui al control a reírme cuando se asustaban, por supuesto, o ¿qué clase de madre creen que soy?)”, agregó Jimena Barón.

Jimena Barón vio a su hijo y amigos en la sala de escape desde la cámara de seguridad del lugar

