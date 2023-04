Nicole Neumann pasó el domingo de Pascua con Manu Urcera y sus hijas en Paraná, lejos de Indiana

Nicole Neumann y Manu Urcera con Allegra y Sienna Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero no han logrado tener un buen vínculo luego de su separación. El conflicto más reciente está relacionado con su primogénita, Indiana. Tras tener roces con su madre, la adolescente decidió irse a vivir con su papá Poroto, el exjugador que comparte su casa con su pareja, Mica Viciconte y el pequeño Luca.

En este domingo de Pascua, la modelo viajó a Paraná, Entre Ríos, para acompañar a su futuro marido, Manu Urcera, quien debía correr en el autódromo. En esta escapada aprovechó para llevarlas a sus dos hijas, Allegra y Sienna. “Pascua. Hoy en autódromo. No se deja solito a nadie”, expresó la integrante de Los 8 escalones al publicar fotos de su pareja e hijas desde Paraná en sus redes sociales.

Nicole Neumann y sus hijas viajaron a Paraná para acompañar a Manu Urcera en una carrera

Nicole Neumann con sus dos hijas y su pareja en Paraná

Por su parte, Indiana pasó el domingo con Cubero, Viciconte y un grupo de amigas. De esta manera, una vez más decidió no viajar a Paraná con su madre y sus hermanas. Anteriormente, la adolescente no había compartió escapadas familiares a Uruguay ni a Europa. Como consecuencia empezó una seguidilla de rumores sobre la mala relación entre la joven y su madre.

Indiana junto a Mica Viciconte y unas amigas

Cabe recordar que Poroto fue quien reveló que su primogénita dejó la casa de Nicole para mudarse con él. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, relató en diálogo con revista Pronto.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”. Luego agregó: “La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”.

Consultada respecto de las declaraciones de Fabián sobre la incomodidad de su hija mayor, Nicole se mostró seria y afirmó: “Lo que digo es que hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas y protegerlas, y es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde”.

Tras ello, a través de sus redes sociales, ella replicó una historia de Instagram subida por su hija Allegra, donde se las ve a las dos abrazadas frente a un espejo, y las palabras “te amo”, por parte de la menor. La madre, al momento de volver a publicar la fotografía, le sumó otro texto: “Yo más, mi amor. Ustedes tres son mi fuerza, mi motor. Junto con Manu Urcera que vino a amarnos y cuidarnos”, acompañado por un corazón.

El amoroso posteo entre Nicole Neumann y Allegra

