Mica Viciconte defendió a Fabián Cubero por hablar de la difícil relación entre su hija y Nicole Neumann

En diciembre pasado, Nicole Neumann celebró la navidad con su novio, Manu Urcera, y sus dos hijas menores, Allegra y Sienna. La ausencia de su primogénita Indiana llamó la atención y comenzó con una seguidilla de rumores de mala relación entre la adolescente y su madre. Finalmente Fabián Cubero habló del asunto y reconoció que existen esos roces.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, explicó el exjugador de Vélez a la revista Pronto.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”. Por último, agregó: “La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”.

Estas declaraciones generaron un enorme revuelo. Nicole utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje el cual no tuvo un destinatario concreto, pero los usuarios no tardaron en vincularlo con la situación de Indiana. “No confundas tu interpretación con la verdad”, dice el texto que la jurado compartió en sus historias de Instagram.

Ahora, Mica Viciconte se metió en la interna familiar y salió a defender a su pareja y el padre de su hijo, Luca. En una entrevista con Intrusos (América), señaló: “No me corresponde a mí. Lo que dijo Fabi, lo dijo. No tengo nada que aclarar. Él es el padre y lo que dijo, lo dijo. No es muy difícil. Está bueno aclararlo, porque se decían un montón de cosas. No le veo nada de malo”.

También la mediática dio detalles del vínculo con las hijas de Cubero y Nicole: “Yo tengo una excelente relación con las tres nenas. A mí me importa mi familia, cómo estamos nosotros, cómo está Luca con las hermanas. Somos familia y Luca ama estar con sus hermanas”. Más tarde, manifestó: “Cuando sos familia uno está para ayudar, aportar y nada más. Yo estoy para lo que necesite cualquier persona”.

Luego, se quejó por las críticas que suele recibir su pareja: “Fabi no dijo nada malo, a él lo matan todo el tiempo, palo, palo, palo. Le preguntaron en una nota y contestó de forma natural, no me pareció nada grave”.

Por otra parte, Neumann está organizando su casamiento con Urcera que se llevará a cabo el 8 de diciembre. Este evento será la prueba de fuego para ver si Indiana asiste o no. Mientras que sus hermanas menores, Allegra y Sienna, sí mantienen buena relación tanto con Fabián como con Nicole.

