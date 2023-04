Las conmovedoras palabras de Allegra Cubero a Nicole Neumann en medio del conflicto con su hermana Indiana

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Mientras Nicole Neumann se encarga de los preparativos para el casamiento con Manuel Urcera e intenta recomponer de alguna manera la relación con su hija Indiana, Allegra Cubero, otra de las nenas que tuvo con el exfutboblista, le envió un sentido mensaje que la emocionó.

La nena de 12 años le agradeció a la top model por un viaje que hicieron juntas hace poco tiempo y la novia del piloto de TC compartió los mensajes en sus historias de Instagram. “Hola ma, te quería agradecer por el viaje, la pasé rebien. Me encanta pasar tiempo con vos, sos la mejor del mundo, me hacés muy feliz. Te amo muchísimo. Estoy agradecida de ser tu hija”, escribió la adolescente.

Enseguida, y totalmente emocionada por lo que había recibido, la jurado de Los 8 escalones de los 2 millones le contestó: “Hola mi amor. Yo amo viajar y hacer lo que sea con ustedes. Pasaría todos los días de mi vida y cada minuto con ustedes. Amo verlas disfrutar, crecer, nutrirse. Verlas reír. Las amo con todo mi corazón. Gracias por tu mensaje amor, te amo. Me hacen muy bien tus palabras”.

La publicación de Allegra Cubero

La modelo mostró la captura de pantalla del chat de WhatsApp en la red social de la camarita y escribió sobre la foto: “Estos son mensajes y momentos que me llenan el alma a un nivel inexplicable. ¡¡¡Allegra con 12 años recién cumplidos!!! ¡¡¡Sos un regalo de la vida!!! ¡Yo soy la agradecida de que me hayas elegido como mamá!”.

“Hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas y protegerlas, y es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde”, expresó Nicole Neumann la tarde del jueves en medio del conflicto familiar desatado desde instantes antes de las Fiestas, en diciembre del año pasado, cuando los rumores aseguraban que existía una mala relación entre la modelo y panelista y su hija mayor, Indiana, quien se había ido a vivir con su padre, el futbolista Fabián Cubero.

En diciembre, cuando madre e hija no festejaron Navidad juntas, se terminaron de encender las alarmas mediáticas, y todo continuó durante el periodo de vacaciones, en las que Indiana se quedó en Mar del Plata mientras su madre y sus hermanas Allegra y Sienna viajaron a Punta del Este primero y a Europa después.

En medio de ese panorama, quien luego tomó la palabra fue el propio Fabián Cubero, quien terminó de confirmar las versiones. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, relató en diálogo con revista Pronto.

Fabián Cubero, Indiana y Luca

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi, y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, cerró.

Los motivos de la interna familiar son varios aunque versión oficial no hay ninguna. Según pudo saber Teleshow, Indiana no se siente cómoda con su mamá por el trato y por el momento, no se dio el espacio para que puedan charlar y recomponer el vínculo. En tanto, el inminente casamiento de Nicole con Manu Urcera será la prueba de fuego para ver si su hija asiste o no. Mientras tanto, sus hermanas Allegra y Sienna mantienen buena relación tanto con Fabián como con Nicole.

Seguir leyendo: