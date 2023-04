La reacción de Nicole Neumann luego de que Fabián Cubero contara que no se ve con su hija Indiana desde hace meses

Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana

Hace meses que se acrecentaron las versiones de una supuesta mala relación entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana, fruto de su relación con el exfutbolista Fabián Cubero. Los motivos se dispararon a partir de que no se mostraran juntas en Navidad, de que no compartieran las vacaciones familiares en Punta del Este ni en Europa, y de que la adolescente dejara de asistir a las carreras en las que compite Manu Urcera, el novio de la jurado de Los 8 Escalones Del Millón, a las que iba frecuentemente.

Hace unos días, Fabián Cubero habló del asunto y le puso fin al misterio. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, relató el exfutbolista.

Indiana tiene muy buena relación con su papá pero no con su mamá (Instagram)

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra”, manifestó Poroto en diálogo con revista Pronto. Y contó cómo es la relación con Luca, el hijo que tuvo con Mica Viciconte: “Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Al escuchar estas declaraciones de su ex y padre de sus hijas, Nicole utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje el cual no tuvo un destinatario concreto pero los usuarios no tardaron en vincularlo con la situación de Indiana. “No confundas tu interpretación con la verdad”, dice el texto que la jurado compartió en sus historias de Instagram.

La modelo compartió este mensaje en sus redes sociales (Instagram)

Fuentes muy cercanas al entorno confirmaron a Teleshow que efectivamente Indiana no tiene relación con su madre desde diciembre y que incluso había preferido no viajar a Europa y quedarse en Mar del Plata con la familia de su papá, es decir, con sus abuelos y su tía, Sole Cubero.

Los motivos de la interna familiar son varios aunque versión oficial no hay ninguna. Según pudo saber Teleshow, Indiana no se siente cómoda con su mamá por el trato y por el momento, no se dio el espacio para que puedan charlar y recomponer el vínculo. Cabe destacar que el inminente casamiento de Neumann y Urcera será la prueba de fuego para ver si su hija asiste o no. Mientras tanto, sus hermanas Allegra y Sienna mantienen buena relación tanto con Fabián como con Nicole.

La modelo y el piloto darán el sí este año (Instagram)

En relación a este tema, Fabián Cubero detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”, reveló el excapitán de Vélez. Y de cara al futuro, se manifestó a favor de una posible reconciliación con la madre.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, cerró.

Seguir leyendo: