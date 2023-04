Tini Stoessel revolucionó las redes con un look de entrecasa

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul de entrecasa (@jpbuffa)

Una importante confusión se generó en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires, luego de que se divisara la presencia de dos personas supuestamente extrañas que habían alterado la tranquilidad del lugar. Con vestimentas de entrecasa y sin ser reconocidos por sus propios vecinos, quienes allí se encontraban no eran otros que el futbolista Rodrigo De Paul y su pareja, la cantante Tini Stoessel.

En un video que se publicó en la res social TikTok en la cuenta de @jpbuffa, e irónicamente fue titulado: “Vecinos denuncian la presencia de un vagabundo en el barrio… Era Tini”, se pudieron ver las imágenes de la pareja, ella con un jogging gris y una remera negra, ambas oversize, además de aparecer descalza y con un simple rodete en el pelo, en tanto que él se encontraba en medias, pantalón corto y una remera.

Incluso, luego de aclararse la situación, hubo algunos curiosos que se acercaron al futbolista para pedirle un autógrafo, una foto o simplemente saludarlo, sin reconocer que allí también se encontraba la famosa cantante. Los comentarios al respecto, en tanto, se referían a que es lo más común estar vestido de forma casual y relajada en el hogar.

Rodrigo de Paul y Titni Stoessel de entrecasa, al momento de ser reconocidos

“Tini somos todas cuando estamos de entrecasa”, expresó una seguidora, en tanto que otro explicó: “A ver, gente, ¿qué es lo raro? Está en su casa, descansando, ¿o ustedes se piensan que está todos los días lookeada?”. “Divina, todo le queda. Incluso la comodidad, porque esa cara es de una diosa”, afirmó otra de las comentaristas, en tanto que otro aclara: “Por Dios, como si en sus casas se vistieran con ropa elegante y estén arreglados las 24/7. Tini sigue siendo una persona normal como todos nosotros”.

En una reciente entrevista, Tini se refirió a las cosas negativas de haberse convertido en famosa a muy temprana edad. “Tú empezaste a los 11 años en una serie de Canal 13 que se llamaba Patito Feo y Violeta a los 14 años. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene ser una estrella mundial siendo una niña?”, quiso saber Pablo Motos, conductor del conocido show español El Hormiguero (Antena 3). “Cosas malas tiene, como todo en la vida”, atinó a decir la cantante argentina para comenzar a ensayar una respuesta.

“Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también, en algún punto, y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, explicó la hija de Alejandro Stoessel.

Rodrigo de Paul y Titni Stoessel de entrecasa, firmando autógrafos y saludando a los vecinos

“La mirada del otro al ser tan chico, tan joven… Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, puntualizó la también actriz.

“Con Violetta fue una cosa loca. Hacíamos dos shows por día. Nos fuimos tres años de gira. Fue zarpado lo que pasó”, dijo con respecto a lo que fue su primer gran éxito televisivo y musical. Asimismo, resaltó la importancia de estar acompañada por su entorno familiar en este camino hacia el estrellato continental. “Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Entiendo que hay veces que eso no pasa. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real”, dijo la cantante de hits como Miénteme (en compañía de María Becerra) y La Triple T.

