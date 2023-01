Tini Stoessel contó cómo hace para lidiar con la fama desde chica: “Me sigue costando la exposición”

Tini Stoessel contó cómo fue para ella ser famosa desde chica

Tini Stoessel fue entrevistada por Pablo Motos, conductor del conocido show español El Hormiguero (Antena 3) y en esta ocasión la cantante reflexionó sobre las cosas negativas de haberse convertido en famosa a muy temprana edad.

“Tú empezaste a los 11 años en una serie de Canal 13 que se llamaba Patito Feo y Violeta a los 14 años. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene ser una estrella mundial siendo una niña?”, quiso saber el animador. “Cosas malas tiene, como todo en la vida”, atinó a decir la novia de Rodrigo De Paul para comenzar a ensayar una respuesta.

“Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también, en algún punto, y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, prosiguió la hija de Alejandro Stoessel.

"Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte", dijo Tini Stoessel acerca del hecho de ser famosa

“La mirada del otro al ser tan chico, tan joven… Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, puntualizó la también actriz.

“Con Violetta fue una cosa loca. Hacíamos dos shows por día. Nos fuimos tres años de gira. Fue zarpado lo que pasó”, dijo con respecto a lo que fue su primer gran éxito televisivo y musical. Asimismo, resaltó la importancia de estar acompañada por su entorno familiar en este camino hacia el estrellato continental. “Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Entiendo que hay veces que eso no pasa. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real”, dijo la cantante de hits como “Miénteme” (en compañía de María Becerra) y “La Triple T”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (Foto: Instagram)

Por otra parte, también destacó estar bien acompañada por sus amistades más estrechas. “Yo tengo las mismas amigas desde que tengo tres años y me conocen como si fuese su hermana, literalmente. Cuidé mucho esos vínculos, esas relaciones. Y sé que cuando apagás las luces, las cámaras y llegás a tu casa, de seguro tenés una persona que te quiere y que podés ser vos misma. A quien le podés contar tus grandes tristezas, tus grandes inseguridades. Y que hay una persona que quiere lo mejor para vos de verdad y creo que eso es lo que hace que no te vuelvas loco con la fama”, contó acerca de cómo se vincula con las personas que son su cable a tierra.

Por último, dejó una reflexión que podría ser tomado como consejo por quienes quisieran llevar adelante una carrera artística. “Uno llega a ser tan famoso, tiene tanto poder, tanto dinero, todo esto. Y de repente es como que a veces te empezás a rodear mal, empezás a tomar mal las decisiones y también todo el mundo te empieza a decir que sí. Y de repente no hay nadie sincero que te diga que no. Eso me parece importante, para cualquier persona, seas famoso o no”, cerró Tini.

