La palabra de Camila Homs luego de mostrarse a los besos con el futbolista José Sosa

Camila Homs se refirió a su relación con el futbolista José Sosa, quien actualmente se destaca en el club Estudiantes de La Plata y con quien se la vio a los besos en un boliche días atrás. La exesposa de Rodrigo De Paul -con quien tiene dos hijos: Francesca y Bautista- lo hizo a través de sus Historias de Instagram, red social en la que tiene casi un millón de seguidores, con quienes comparte a diario fotos de su rutina, de su vida personal y también de sus distintos compromisos laborales y los acuerdos comerciales que realiza: por caso, desde que se separó del jugador de la Selección, inició su carrera en Argentina como modelo y se convirtió en una de las figuras más buscadas.

“Tres preguntas que leí 100 veces cada una”, comenzó la mujer en un video que grabó en modo selfie y hablando bajito, casi susurrando. Luego, explicaría que el leve sonido de su voz era porque sus hijos estaban durmiendo. “La primera: ¿qué hacen mis bebés?”, compartió una de las inquietudes e indicó: “Fran se durmió a las 20:30 y Bauti a las 21″.

Luego, decidió referirse a su situación sentimental. Y aunque no tendría por qué hacerlo, quiso aclararlo para evitar cualquier tipo de especulación sobre su vida privada. “La segunda: si tengo novio”, comentó como otra de las preguntas más recurrente entre los mensajes que recibe por parte de aquellos que buscan conocen detalles de su intimidad. “No tengo novio”, enfatizó quien hace 10 días fue fotografiada en el boliche Afrika, en la zona de Recoleta, a los besos y abrazos con el futbolista Sosa.

La tercera y la última que quiso responder fue sobre su futuro: si se quedará a vivir en la Argentina, a donde llegó luego de separarse de Rodrigo De Paul, o si regresará a España, en donde estaba instalada junto al padre de sus hijos. “Sí, voy a seguir viviendo acá”, aseguró la modelo.

Mientras Camila Homs hablaba de su vida personal en su cuenta de Instagram, su padre, Horacio Homs, también se refirió a las versiones de romance con el futbolista de Estudiantes de La Plata. “La verdad que no sé nada de Camila y José”, fue lo primero que respondió al respecto. “Los padres somos los cornudos, los últimos en enterarnos, le mandé a Cami una nota que leí de esto y no me contestó”, reveló el hombre en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live y agregó: “Uno, como padre, lo único que quiere es que ella esté feliz y si ella está feliz los padres estamos contentos y felices”.

Por su parte, aseguró que solo conoce a José Sosa por su rol de futbolista. “Pero no sé. En mi vida hable con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella. No a mí”, continuó Horacio Homs sobre la versiones de romance de su hija con el jugador de Estudiantes de La Plata.

