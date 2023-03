Una participante contó cómo la anotaron en Los 8 escalones y sorprendió a Guido Kaczka

Una participante sorprendió a Guido Kaczka

Los 8 escalones de los 2 millones se convirtió en un clásico del prime time de la pantalla de El Trece. En cada emisión, los concursantes responden preguntas sobre diferentes temáticas y van subiendo los escalones hasta llegar a la final por un premio en efectivo. Lo interesante es que cada noche en el ciclo televisivo ocurren todo tipo de situaciones, desde divertidas hasta emotivas.

En esta oportunidad, el conductor Guido Kaczka se sorprendió cuando le preguntó a una participante cómo decidió anotarse para concursar en el programa de entretenimientos. “La pregunta ahora para Lorena, ¿a qué te dedicás?”, le consultó el presentador televisivo. “Soy maquilladora social y efectos especiales”, le respondió la participante. “¿Fue una idea tuya anotarte?”, le preguntó Guido. “No, mi jefe”, aseguró sobre el “engaño” por el que terminó en el programa.

“Mi jefe me dijo: ‘Mirá que te van a llamar por un trabajo, tenés que maquillar a tal y tal modelo’. ‘Ay, bueno, qué lindo’, dije yo. Y acá estoy”, manifestó Lorena. Asombrado por la respuesta, Kaczka le consultó si tenía ganas de concursar en el ciclo o simplemente estaba allí por obligación. Rápidamente, ella aseguró muy contenta: “Me gustó la idea de venir, me encanta”.

Una vez empezado el juego, Lorena fue avanzando por los escalones y demostró que tenía un profundo conocimiento sobre diferentes ámbitos. El conductor quería conocer más detalles sobre su historia y le preguntó si la había acompañado algún amigo o familiar al estudio de televisión. Ella contó que estaba con un “hijo del corazón” que se encargó de elegirle el outfit para el programa. “Es un diseñador que está dando sus primeros pasos”, cerró la participante que llegó a la final y no se ganó los dos millones de pesos, pero logró el reconocimiento de los presentes en el estudio.

Recientemente, otro participante llamado Marcelo descolocó a Guido y a los jurados al dar detalles de su profesión. Todo comenzó cuando el conductor contó que el concursante trabajaba como fileteador, es decir, que se encarga del arte porteño de pintar y dibujar líneas en espirales, usando colores fuertes. Este estilo artístico también se caracteriza por el uso de la simetría y los efectos tridimensionales mediante sombras y perspectivas. En las calles de Buenos Aires se pueden ver murales con la representación de personajes icónicos y letras decoradas.

El periodista Jason Mayne, que estaba invitado como jurado, le preguntó: “¿Para qué te suelen contratar y que ha sido lo más extraño que has fileteado?”. El participante relató una anécdota y no pudo evitar emocionarse: “Tuve que hacer un colectivo, que está en circulación, del 105 que están Gardel y Maradona. Cuando me tocó hacer a Gardel, antes de empezar rompí en llanto por lo fuerte que es la imagen. No sé de donde me surgió el llanto, es impresionante”.

“Mi maestro decía que sos fileteador cuando conversás con la Virgen, cuando oís el relincho del caballo cuando pintás y cuando oles el perfume de la flor cuando fileteas. Porque te metes en la obra”, agregó Marcelo, muy conmovido al recordar las palabras de su profesor. En el final, el participante estaba muy emocionado porque logró cumplir con su objetivo de ganar los 2 millones de pesos.

