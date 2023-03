Un participante de Los 8 escalones descolocó a Guido Kaczka al explicar su profesión

Un participante de Los 8 escalones del millón descolocó a Guido Kaczka al explicar su profesión

El programa de entretenimientos Los 8 escalones ha logrado cautivar al público en el prime time de la pantalla de El Trece. En el ciclo de preguntas y respuestas suele pasar todo tipo de situaciones tanto divertidas como emotivas. En esta oportunidad, un participante llamado Marcelo sorprendió a Guido Kaczka y a los jurados al dar detalles de su profesión.

Todo comenzó cuando el conductor contó que el concursante trabajaba como fileteador, es decir, que se encarga del arte porteño de pintar y dibujar líneas en espirales, usando colores fuertes. Este estilo artístico también se caracteriza por el uso de la simetría y los efectos tridimensionales mediante sombras y perspectivas. En las calles de Buenos Aires se pueden ver murales con la representación de personajes icónicos y letras decoradas.

El periodista Jason Mayne, que estaba invitado como jurado, le preguntó: “¿Para qué te suelen contratar y que ha sido lo más extraño que has fileteado?”. El participante relató una anécdota y no pudo evitar emocionarse: “Tuve que hacer un colectivo, que está en circulación, del 105 que están Gardel y Maradona. Cuando me tocó hacer a Gardel, antes de empezar rompí en llanto por lo fuerte que es la imagen. No sé de donde me surgió el llanto, es impresionante”.

“Mi maestro decía que sos fileteador cuando conversás con la Virgen, cuando oís el relincho del caballo cuando pintás y cuando oles el perfume de la flor cuando fileteas. Porque te metes en la obra”, agregó Marcelo, muy conmovido al recordar las palabras de su profesor. En el final, el participante logró ganar los 2 millones de pesos.

Por otra parte, en otra de las emisiones se vivió un momento especial cuando una concursante llamada Lucila contó que estaba embarazada de ocho meses y llamó la atención por un particular detalle que contó. Es que el Mundial de Qatar atravesó el corazón de todos los argentinos tras la consagración de nuestra Selección como campeona del mundo. Y para Lucila esta no fue una fecha más, sino que por lo contrario, decidió que a partir de ahora iba a recordar ese día para siempre.

Durante su recorrido, Guido no solo la felicitó sino que le preguntó acerca del nombre que tiene pensado para su hijo que está por nacer. “Se va a llamar Julián. Fue una decisión familiar, un poco antes del mundial y un poco después del mundial”, comenzó diciendo la mujer dejando sorprendidos a todos los presentes en el estudio.

“Mi otro hijo, Bruno, dice que se va a llamar Julián Álvarez. ¿Cómo se va a llamar tu hermanito? Julián Álvarez te contesta”, confesó la participante entre risas y generó debate con todos los que estaban ahí. Es que la participante quiere ponerle a su hijo en honor al 9 de Argentina que fue, sin duda, una de las grandes revelaciones del plantel.

Cabe destacar que la fiebre por ese seleccionado no es solo de Lucila, sino para millones de fanáticos. Este jueves se disputó el amistoso entre la Selección Argentina y la de Panamá con el objetivo de celebrar junto a los hinchas que no pudieron viajar a Qatar, y estar cerca del equipo de Scaloni compuesto por Leo Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Julián Alvarez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Paulo Dybala y Gio Lo Celso, entre otros. Luego el plantel volverá a jugar el martes 28 en Santiago del Estero, frente a Curazao.

Seguir leyendo: