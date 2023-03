Tenso momento entre Nicole Neumann y una productora porcina en Los 8 escalones

El incómodo cruce entre Nicole Neumann y una participante de Los 8 Escalones por los animales

El viernes 24, en Los 8 escalones de los dos millones (El Trece) se vivió un incómodo y tenso momento entre Nicole Neumann y María de los Ángeles, una participante del programa.

La mujer, al ser consultada por Guido Kaczka por su profesión, contó que trabajaba en una granja porcina que cuenta con una gran cantidad de animales. Sin embargo, ante la mirada de la modelo y jurado-quien es militante de la defensa de los derechos de los animales- explicó: “Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial. No quiero explayarme mucho por Nicole”.

“El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto”, explicó y agregó: “No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entró en debate”.

Hasta ese momento, Nicole Neumann no había dicho nada. Sin embargo, un rato más tarde, cuando la participante llegó al último escalón dijo: “Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. pero es una situación incómoda”.

Luego de su comentario, ambas aceptaron seguir con el juego sin un debate tenso. No obstante, la modelo no pudo evitar soltar su opinión: “Pero la verdad, lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia”.

No es la primera vez que la modelo se cruza con un participante por su postura vegana. Ya había ocurrido en otras ocasiones que la empresaria tuvo que defender su creencia de no al maltrato animal. Incluso, tuvo momentos muy tensos con diferentes jurados especializados en cocina.

Hace un tiempo, Nicole Neumann desafió a quienes comen carne con un contundente posteo pro vegano. La modelo es una ferviente defensora de los derechos de los animales y permanentemente está promocionando los productos comestibles “plant based”, como forma de impulsar una alimentación más saludable, respetuosa del medio ambiente y, lo que es más importante, que defienda la vida animal.

Con el título “¿Hace cuánto nació tu comida?”, la novia de Manu Urcera propuso repasar, con fotos impactantes, a qué edad son sacrificados distintos animales que son empleados en la industria alimenticia. “Ternera, 1 a 2 años”, “Pollo, 6 semanas”, “Oveja, 3 a 10 meses”, “Conejo, 6 a 8 semanas”, fueron los ejemplos que tomó Nicole para generar conciencia en los consumidores y, de paso, provocar una reacción en cada uno de sus seguidores.

Y, para terminar, la modelo cerró la serie con dos hashtags alusivos: “#NoComoAnimales”, y “#SonVidas”, señal de que su militancia a favor de los animales va a seguir a pesar de todo lo que le escriban en las redes.

