Romina de Gran Hermano lloró al hablar del enojo de su sobrino por no invitarlo a su fiesta

Romina de GH lloró al hablar del enojo de su sobrino

Romina Uhrig estuvo dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) durante cinco meses y diez días. Ella quedó eliminada del reality por decisión del público con el 57,69% de los votos. Este lunes se lleva a cabo la final del programa en la que competirán Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares Fuentes por 15 millones de pesos y una casa.

En este contexto, la exdiputada fue invitada al programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi. Durante la charla no pudo evitar largarse a llorar cuando le preguntaron sobre el conflicto familiar que tiene con su sobrino Fabián Herrera, quien había entrado en la casa para acompañarla.

Este fin de semana, el joven expresó su enojo cuando se enteró de que no había sido invitado a una fiesta familiar de bienvenida que tuvo Romina y sus seres queridos. “A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia...”, escribió Fabián en su cuenta de Instagram y luego agregó “solo para favores”.

El mensaje de Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig

Además, Fabian compartió un video al que tituló “La verdadera fiesta”, donde mostraba un salón donde organizan fiestas los fines de semana que se llama Santa Diabla. El lugar está ubicado en Don Torcuato y abrió tan solo hace dos semanas, por lo que se cree que la historia fue un canje que aprovecharon los organizadores del evento para ganar más público por la cantidad de gente que está llegando a las historias del sobrino de Romina en busca de más información sobre la pelea.

“Estoy sensible”, dijo Uhrig apenas le preguntaron sobre el posteo de Fabián. “Me duele porque amo a mi sobrino y la fiesta no la armé yo”, agregó muy angustiada. En ese momento, Julieta le dio la mano para contenerla y Mica se levantó de su silla para darle un abrazo fuerte.

“Tengo mucha familia y mis amigas organizaron una fiesta de bienvenida con Walter (Festa)”, dijo la exdiputada muy emocionada. “No sé por qué hizo lo que hizo mi sobrino, estoy muy dolida, lo llamé ayer y no me atendió”, explicó la participante. Además, manifestó que desde su salida del reality no tuvo mucho tiempo de nada porque está realizando muchas entrevistas. “Recién este sábado llegué a mi casa, no tuve tiempo con mi familia ni con mis hijas”, agregó.

Durante la entrevista, Romina también aseguró que le cuesta un montón enamorarse pero cuando logra un vínculo amoroso con alguien “entrega todo”. También señaló que hace 11 meses está soltera desde que se separó de Walter, el padre de sus hijas. Y sorprendió a todos cuando reveló: “Siento que él sigue siendo el amor de mi vida a pesar de todo. Además, lo sigo amando”.

Por último, cuando le preguntaron por qué hay gente que la ama y otra que la odio, ella respondió: “Me juzgaron mucho y me sentí mal. Se me juzgó por la política, dijeron que yo era chorra. Si es así, entonces que traigan pruebas, porque no me robé ni un caramelo. Y si tuviera cosas malas no me hubiese expuesto”.

Seguir leyendo: