El furioso mensaje del sobrino de Romina Uhrig de Gran Hermano contra su tía: “Solo para favores”

Romina Uhrig junto a su sobrino Fabián Herrera en la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig fue expulsada de la casa más famosa hace una semana y no tardó en organizar una reunión para volver a reencontrarse con sus seres queridos. En esta ocasión, todos los participantes fueron invitados menos su sobrino Fabián Herrera.

El familiar de la exdiputada había entrado a la casa para acompañarla, pero apenas entró ella se mostró desilusionada. La noche del encuentro en el ciclo de Telefe, Romina lo miró dos segundos hasta que reaccionó: “¡Fabi! Ay, hola... ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”. Así, sin vueltas, dejó en claro que su intención era tener contacto con Mía, Felicitas y Nina, por eso apenas se emocionó al ver ingresar a su sobrino, de quien aclaró que “no te reconocí, estás más gordito”. “No las dejaron entrar”, se decepcionó mientras comentaba al resto del grupo lo que estaba sucediendo. Pero aprovechó para preguntarle por ellas a Fabián. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, continuó su queja.

Él fue el encargado de explicarle que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego, mientras ella lo abrazaba y se conformaba con un “qué lindo ver a alguien”. “¿Cómo están las nenas?”, fue la pregunta que no tardó en aparecer, para que él le llevara tranquilidad de que está bien, “hermosas”, mientras la consolaba explicándole que quedaba poco tiempo de juego y que pronto sería el momento del reencuentro. “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, siguió indagando la joven a su también ahijado de confirmación, quien le aclaró que fue un pedido de la producción.

El mensaje de Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig

En las últimas horas, Herrera compartió un descargo sobre la fiesta a la cual no fue invitado: “A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia...”, luego agregó “solo para favores”.

Además, Fabian compartió un video al que tituló “La verdadera fiesta”, donde muestra un salón donde organizan fiestas los fines de semana que se llama Santa Diabla. El lugar está ubicado en Don Torcuato y abrió tan solo hace dos semanas, por lo que se cree que la historia fue un canje que aprovecharon los organizadores del evento para ganar más público por la cantidad de gente que está llegando a las historias del sobrino de Romina en busca de más información sobre la pelea.

Recordemos que Fabián Herrera tiene 22 años y decidió tomarse vacaciones en el trabajo para poder ingresar a la casa de Gran Hermano y apoyar a su tía. Actualmente, es martillero público y empleado de la Municipalidad de Moreno y no dudó en aceptar la propuesta de la producción del reality para ser parte del mismo por unos días, aunque no fue recibido como esperaba.

Herrera es uno de los familiares de Romina que la apoyó desde afuera de la casa frente a las cámaras, ante el ingreso de su tía al reality, mientras que el resto de sus familiares mantuvieron un bajo perfil. Por este motivo, su figura es un tanto conocida en los medios y en las redes sociales, donde realizó una fuerte campaña de apoyo a la exdiputada.

Seguir leyendo: