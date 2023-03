Romina Uhrig de Gran Hermano habló de su carrera política y reveló qué haría si Cristina Kirchner la llama para ser candidata

Romina de GH habló de su carrera política y desmintió acusaciones en su contra

Romina Uhrig estuvo en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) durante cinco meses y diez días. El domingo pasado, quedó eliminada del reality por decisión del público con el 57,69% de los votos. La final se realizará este lunes 27 de marzo en la que competirán Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares Fuentes por 15 millones de pesos y una casa.

Este viernes, la participante fue entrevistada en el ciclo Buen Telefe y habló de los motivos por los que no llegó a la final: “Los medios dijeron mentiras de mí, sobre mi carrera política, de las cosas que tenía y que cobraba un sueldo de política”. Y aprovechó para aclarar: “No soy tonta. No me voy a exponer en la tele si yo tuviera cosas ocultas o malas. Tengo errores y me equivoco pero nunca hice cosas malas. En ese sentido estoy muy tranquila”.

Cuando le preguntaron sobre su paso por la política, ella respondió que dio sus primeros pasos cuando lo conoció a Walter Festa, el exintendente de la localidad bonaerense de Moreno. Primero, colaboraba en los merenderos y comedores haciendo trabajo social, hasta que el padre de sus dos hijas le propuso ser diputada nacional y ejerció ese rol durante dos años.

En el programa Argenzuela (C5N), Festa había contado que su ex no tenía la intención de regresar a la política, pero especuló que esa situación podría revertirse en el caso de que recibiera un llamado de Cristina Kirchner. “A la única que puede escuchar Romina aparte de mí es que haya un pedido de Cristina”, había señalado en una entrevista con Jorge Rial.

Según Romina los dichos de Walter se malinterpretaron y aclaró que no entró al reality para ser candidata, solo para cumplir con un deseo de vivir la experiencia que tenía desde hace años. “Nosotros nos alejamos de la política cuando estábamos en pareja para disfrutar de la familia”, admitió. Cuando le preguntaron qué haría si Cristina Kirchner la llamara, Uhrig respondió: “Ya dije que con la política no quiero, solo lo acompañé a él. A mí me gustó hacer trabajo social y lo quiero seguir haciendo”.

Anteriormente, la hermanita estuvo como invitada al ciclo Cortá por Lozano (Telefe). Durante la entrevista, Verónica Lozano le preguntó por sus deseos de continuar en el medio y formarse para cumplir su sueño de actriz. Romina contó que le “encantaría” estudiar teatro y prepararse para trabajar sobre el escenario o en alguna ficción. Por caso, su hija mayor había contado que en su adolescencia, la exdiputada se había presentado a diferentes castings de Chiquitas o Rebelde Way -ambos programas de Cris Morena-, pero que no había tenido éxito, por eso sueña con triunfar en la actuación o trabajar en la televisión como panelista, tal como lo reveló su madre anteriormente.

También fue consultada por su relación con Alfa y ella lo negó que le gustara como hombre, pero se interesó por destacar que cuando Walter Santiago -tal es su verdadero nombre- reingresó a la casa de visita por unos minutos le había hecho una broma diciendo que quería casarse con ella. De inmediato, Romina se quedó viendo uno de los monitores con las imágenes de archivo que estaban pasando. “¡Ay! Cómo peleábamos. Esto nunca lo vi, chicos, perdón, estoy mirando...”, deslizó mientras se distraía con la pantalla. “¡Ay, chicos, hecha bosta estoy!”, agregó entre risas la exdiputada al ver imágenes suyas dentro de la casa más famosa del país.

