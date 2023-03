Marian Farjat recordó cuando se escapó de la casa de Gran Hermano: “Estaba poseída”

Marian Farjat recordó cuando se escapó de la casa de Gran Hermano

Marian Farjat saltó a la fama al ser parte de la octava temporada argentina de Gran Hermano. Fue una de las participantes de la edición 2015, la cual se emitió por América, y rápidamente se convirtió en una de las “hermanitas” más polémicas en la historia del programa.

Oriunda de la localidad bonaerense de Escobar, Farjat contó con un intenso fandom que la ayudó a superar algunas placas de nominación y llegó bastante lejos en el programa. Sin embargo, por poco no alcanzó la final de esa edición que terminaría ganando Francisco Delgado. Otro de sus highlights en su paso por el reality show fue el tormentoso romance con Brian Lanzelotta, quien terminaría expulsado del juego por haberle pegado a Marian tras una discusión.

En la edición 2016 de GH, Marian fue convocada a participar de un repechaje y logró hacer su ingreso. Pero esa experiencia fue agridulce para ella, ya que sería expulsada poco tiempo después de su llegada porque intentó escaparse de la casa. Así lo recordó en una charla con Estamos en una, emisión de República z.

“Todo el tiempo nos gritaban desde afuera, era una locura. Todos los días, un grito. Y estaba bueno, también, porque eso te guiaba con el juego. Pero cuando nos gritaban, la producción siempre nos decía: ‘Chicos, adentro’. Y nos hacían entrar y era una paja. Nosotros pedíamos que no griten, porque queríamos disfrutar del poco parque que teníamos”, recordó entre risas sobre cómo el “afuera” interfería en lo que sucedía adentro de la casa.

Marian Farjat

“Yo me escapé en el último Gran Hermano que estuve, en 2016. Me escapé porque... Gran Hermano está bueno para vivir una experiencia la primera vez, es único. Y después, la segunda vez, ya no era lo mismo. No tenía ese entusiasmo, esa adrenalina de la primera vez. Y además, no estaba en un buen momento, no lo disfruté mucho”, dijo a continuación.

Al ahondar en este escape, que le valió la expulsión del juego por haber roto una regla de oro, hizo una fuerte confesión al respecto. “Fui una inconsciente. En ese momento estaba poseída. Posta, hablando en serio...”, comenzó diciendo. Y ante la sorpresa de toda la mesa, agregó más detalles en su relato. “A mi me exorcizaron hace poco. Ahora me río, pero en su momento fue feo. Me di cuenta de que necesitaba algo espiritual, necesitaba creer en algo. Me aconsejan a ver un padre y estaba poseída. Me dijo que estaba poseída por un demonio. Ahora me siento una santa”, definió Farjat.

“En mi vida, en ese momento, me venía mandando varias cagadas. Y en un momento toqué fondo. Me dijeron: ‘Tenés que ir a ver a un cura’. Y yo ahí lo que pensaba era que tenía malas energías. Uno, cuando está poseído, no sabe que está poseído. Así que fui a una iglesia en Rosario, que es muy conocida. El padre se llama Ignacio, es re conocido. Cuando me vio, yo no podía parar de llorar. Yo no creía mucho en esas cosas, pero a mí me sirvió. Tenés que tener fe”, contó quien recientemente tuvo paso por El Hotel de los Famosos 2.

