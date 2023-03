La importante decisión que tomó Araceli González junto a sus hijos: “Es uno de los días más emocionantes de mi vida”

Araceli junto a su pareja y sus hijos

Araceli González disfruta de compartir en sus redes sociales imágenes inéditas de su vida privada, recuerdos laborales, trabajo con marcas algo lógico que hoy hacen los famosos sobre todo los que superan el millón de seguidores como es el caso de la actriz.

Ella es muy unida a sus hijos Flor Torrente y Toto Kirzner y, en esta oportunidad, compartió la gran decisión que tomaron como familia y con alegría le habló a su público. Es que a partir de ahora, los tres ya son oficialmente ciudadanos italianos tras recibir el viernes, su pasaporte europeo lo que les permitirá viajar e incluso instalarse por el tiempo que deseen allá.

En el posteo que obtuvo más de 60 mil me gusta, la actriz compartió dos imágenes: en la primera se los puede ver a los tres muy felices con sus pasaportes en mano y en la segunda aparecen junto a Marco Pettaco que fue el encargado de darles la bienvenida en la embajada.

Araceli González, Flor Torrente y Toto Kirzner tras finalizar el trámite (Instagram)

Cabe destacar que a través de su cuenta de Instagram, Araceli le contó a los usuarios por qué fue tan importante este trámite para ella y su familia. “Hoy es uno de los días más emocionantes para mis hijos y para mí. Crecí con esta comunidad preciosa de Italianos. De parte de mi mamá. Monteferrario”, comenzó diciendo en su posteo muy agradecida por haber logrado la ciudadanía.

“Tengo un borbotón de emociones que no me deja respirar. Tiene un significado maravilloso en mi vida. Gracias al universo por este regalo. Después de mucho tiempo llegó nuestra ciudadanía Italiana”, agregó muy contenta por la resolución y contó cómo fue el día: “Compartimos un café con el Consul esta mañana Marco Pettaco que nos dio la bienvenida. ¡Abrazo a mis ancestros sintiéndome parte de ellos! Escuché tantas historias de niña. De desarraigo y cobijo en este país maravilloso, mi país! que les dio un lugar en el mundo. Abuelo se que estabas ahí. Te amo. Fuiste y sos mi referente de lucha. Gracias”.

Araceli, Flor y Toto con Marco Petacco, cónsul de Italia en Buenos Aires (Instagram)

Estilo bitácora de vida, Araceli plasma en su Instagram un recorrido por su vida, su familia y sus proyectos profesionales. Hay imágenes con sus hijos como la que se mencionó anteriormente, también dedicatorias de amor para su pareja Fabián Mazzei, festejos y más.

Incluso, en las últimas horas recordó el lanzamiento de su marca de indumentaria, un proyecto que tuvo que abandonar por su carrera actoral. Se llamaba Aracoeli jeans y ella fue la modelo para presentar las colecciones.

“Hace unos años presentaba mi marca Aracoeli jeans. ¡Hermoso recuerdo! Hacíamos desfiles en todo el país! Después abandoné todo porque me arrasó mi profesión de actriz. Protagonizando cada novela hermosa. Hoy me encuentro parada en un lugar similar apostando a @g.aracosmetics @araceliweb feliz muy feliz encarando tranquila y paso a paso cada crecimiento”, recordó la actriz y aprovechó para anunciar sus nuevos objetivos como empresaria.

Por su parte, González cerró contenta: “Se viene otro espacio y más. Estoy feliz de comunicarlo para quienes son parte #comunidadara y siguen cada detalle de esta nueva marca que empezó en la pandemia trabajando 24/7 para que sea cada vez más bella”, insistió y concluyó: “No estoy sola en este camino que nos da mucha alegría, también estás vos y vamos juntos aprendiendo y desarrollando cada uno en su espacio de acción. Yo empecé a lo 8, a los 18, a los 21, a los 30, a los 40 y ahora con todo a los 55. No me asusta emprender nuevos caminos. Me asusta estar a la espera o que lo entorpezcan! Yo se avanzo lúcida”.

