Rusherking y la China Suárez publicaron un adelanto del video que grabaron juntos: boda y diluvio

Adelanto del video de la China Suárez y Rusherking

La movida de prensa fue muy criticada, pero surtió efecto. Hace unos días y a través de las cuentas de sus mejores amigos, Rusherking y Eugenia la China Suárez deslizaron algunas fotos que daban a entender que ambos se habían casado en secreto. Sin embargo, se trataba solo de algunas imágenes de la grabación del video de Hipnotizados, el primer tema que ambos grabaron juntos y suyas escenas fueron intencionalmente filtradas para generar expectativa.

Lo cierto es que, este domingo, Thomas Nicolás Tobar -tal el verdadero nombre del artista santiagueño-, confirmó que el estreno del clip será este martes a las 21 hs. Y compartió el trailer oficial, en el que se puede ver a la pareja junto al altar, previo a contraer enlace, cuando se desata una terrible tormenta que obliga a todos los invitados a salir corriendo.

“Sabes cómo me llamo y de dónde vengo. Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo”, dice el trapero al comienzo del tema. Y luego es la ex Teen Angels la que sigue la canción diciendo: “Sé que ya has escuchado lo que comentan. Que en ninguna de mis relaciones he sido honesta”. Pero, cuando ambos se toman las manos, el clima les juega una mala pasada.

Las fotos de la falsa boda de la China y Rusher (Instagram)

En horas del mediodía, Rusher había estado como invitado en La peña de Morfi, donde conversó con Jésica Cirio y Jey Mammón sobre su nuevo material y la presentación en el Movistar Arena. Y también se refirió a su romance con la ex de Benjamín Vicuña, que empezó hace casi un año y que contra todos los pronósticos se lo ve cada vez más afianzado.

El artista, dio detalles de dos situaciones que se hicieron virales los últimos días respecto a su vínculo con la cantante. Primero, habló del auto descapotable con el que la sorprendió en su cumpleaños, ante la sorpresa de los conductores. Mientras a pantalla partida mostraban manejando el New Beetle, Jesica destacó el “re lindo gesto” que había tenido con su novia.

“Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos y lo vi como un acto de amor”, sintetizó, y contó algunos pormenores del obsequio. “Ella me mostro hace mucho tiempo que el auto le gustaba. Y no es como dice mucha gente que me lo pidió. Me lo sugirió, me dijo ‘me encanta este auto y me lo quiero comprar yo’”, agregó.

El costoso regalo de Rusher a la China (Instagram)

“Dije: ‘La tengo que romper en el primer cumpleaños’. Y se lo regalé. Investigué, lo compramos, lo plotée de verde y le puse un moño”, siguió con naturalidad, ante la sorpresa de los conductores. Contó que buscó en Internet cómo conseguir un lazo gigante y con su manager, Silvia, ultimaron los detalles para sorprender a su novia. “El momento debe haber sido hermoso”, intuyó Jey, imaginando los preparativos en la vía pública, tratando de envolver semejante vehículo.

A continuación, Jesica pasó a la otra gran novedad de la semana que fue lo que en un momento se creyó como casamiento secreto y terminó siendo parte del nuevo videoclip del artista, que contó con sus amigos y su hipotética suegra. “Si yo me caso a los primeros que invito es a ustedes”, dijo Rusherking a modo de cumplido. Y consultado sobre si soñaba con casarse con la China, fue algo elusivo. “Me gustaría en algún momento casarme”. “Con ella”, interpretó Mammón. “Obvio, sí”, respondió Rusher.

El conductor aprovechó para ir más allá y consultarlo sobre si le gustaría tener “Rushercitos”. “Ya empezás con esa boludez”, reaccionó el músico, dando a entender que todavía era demasiado pronto para agrandar la familia.

Seguir leyendo: