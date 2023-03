La dolorosa despedida de Mica Viciconte a Bárbara Oliver, la nuera de Ramón Díaz

Mica Viciconte despidió a Bárbara Oliver (Instagram)

El martes 14, la noticia sobre el accidente automovilístico de uno de los hijos de Ramón Díaz conmovió a todos. Michael Díaz había protagonizado un choque frontal con su camioneta en la Ruta 5, cerca de la localidad bonaerense de 9 de Julio, en el que falleció su esposa, Barbara Oliver de 32 años, y tras el cual el hijo de ambos, Milo, de 6, tuvo que ser internado. En el siniestro murió también el conductor del otro vehículo, Aldo Flalque, de 37, por lo que la Justicia investiga al ex futbolista por “doble homicidio culposo”.

Lo cierto es que este domingo, después de haberse tomado un tiempo para asimilar semejante dolor, Mica Viciconte decidió hacer un posteo para despedir a Bárbara, de quien era amiga íntima. Oriundas ambas de la ciudad de Mar del Plata, se habían conocido cuando eran apenas unas adolescentes y, ya instaladas en Buenos Aires, habían compartido la misma residencia durante un tiempo. Y la relación continuó hasta el presente, ya que solían compartir salidas y asados en familia.

El sentido posteo de Mica Viciconte en Instagram

“Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la resi, vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés. ¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto, una mujer alegre , compañera , laburadora , una madre increíble y una familia hermosa?”, comenzó diciendo la actual pareja de Fabián Poroto Cubero en una publicación en la que agregó varias fotos de las dos juntas.

Y siguió: “No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo. Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos”.

Mica y Bárbara en una de sus tantas salidas (Instagram)

Luego, la panelista de Ariel en su salsa agregó un emojie de una carita con corazones, puso el hastag #BarbyTeVoyAExtrañar e hizo una aclaración para sus más de 3 millones y medio de seguidores que están acostumbrados a ver otro tipo de contenido en sus redes. “No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga INCREIBLE. Y despedirte como te lo mereces”, señaló.

Según informaron fuentes de la investigación a Infobae horas después del hecho, Michael protagonizó un choque frontal con su camioneta Dodge RAM, que impactó contra una Renault Kangoo en la que también perdió la vida su conductor. El accidente sucedió este martes en horas del mediodía del 14 de marzo a la altura del kilómetro 256 de la Ruta 5, entre las ciudades de Bragado y 9 de Julio. Producto del fuerte impacto, Bárbara salió despedida del habitáculo y murió en el acto.

Mica y Bárbara en una foto de entrecasa (Instagram)

En tanto, Díaz y su hijo fueron derivados al Hospital Julio de Vedia con lesiones leves. El hijo del ex DT de River Plate sufrió la fractura de fémur derecho y un traumatismo de tórax leve, mientras que su nieto se encontraba “en buenas condiciones de salud, con contención psicológica por parte del equipo de salud mental del hospital”.

