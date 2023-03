Escándalo en la familia Nara: Wanda no le contesta los mensajes a Andrés desde que anunció que espera otro hijo

Wanda y Andrés Nara, nuevamente distanciados (America)

La primicia de Teleshow sorprendió a todos. Incluso, a Wanda Nara. El pasado lunes 6 de marzo, Andrés Nara y Alicia Barbasola le confirmaron a este medio que estaban esperando un hijo. “¡Estoy embarazada! Es muy reciente, pero lo buscamos con mucho amor”, dijo con una sonrisa plena la vedette. Y el padre de la actual conductora de Masterchef lo ratificó. “¡Llegó la feliz noticia! El test dio positivo, así que estamos con ansias y muy contentos. Porque aparte era un bebé buscado. Nosotros, realmente, queríamos tener un hijo. ¡Nos superó la rapidez con que llegó, pero bienvenido sea! La verdad es que estamos muy contentos”, aseguró el vendedor de autos.

Hasta ese momento, ni la mediática ni su hermana, Zaira Nara, habían sido notificadas de la llegada de su hermanito. Así que se enteraron por la prensa de que la familia estaba a punto de agrandarse. Algo que, según parece, no les cayó nada bien ni a ellas ni a su madre, Nora Colosimo, con quienes a fines del 2022 el hombre había podido reconstruir la relación después de varios años de distanciamiento.

Así las cosas, este viernes en Intrusos, Nancy Duré contó que Andrés estaba desesperado al no recibir respuesta por parte de la mayor de sus hijas, que en una entrevista que había ofrecido el día anterior había dado a entender que estaba feliz con la noticia. “Muy contenta”, había dicho Wanda al ser consultada por los cronistas sobre cómo había tomado el embarazo de Barbasola. Y había agregado: “Me emociona la llegada de un bebé y, obviamente, que se agrande la familia...”. Para luego asegurar que con su padre estaba “todo bien”.

“Nos ha mentido”, explicó entonces la panelista del ciclo de espectáculos de América, quien contó que le habían enviado los chats de Andrés que evidenciaban el desplante de su hija. Y agregó: “Wanda está enfurecida por la llegada de su hermanito. A tal punto, que ni siquiera le contesta los mensajes a su padre”.

Andrés Nara y Alicia Barbasola esperan su primer hijo juntos

Luego de esto, Duré relató cómo había sido de derrotero de Andrés para tratar de comunicarse con sus hijas después de dar una entrevista confirmado su nueva paternidad. “Le escribió a Nora, su ex, con quien nos había contado que estaba todo bien, que habían estado todos juntos en el cumple de Francesca y que hasta iba a ir al compromiso del 14 de febrero pero no pudo”, contó.

Y siguió: “Él le pone: ‘Nora, me imagino que te habrás enterado del embarazo de Alicia. Salió así, porque nosotros hicimos un posteo, nos preguntaron y no queríamos mentir. Nos enteramos ayer, es reciente, pero ya salió en los medios. Pero, personalmente, te lo quiero contar a vos que sos familia’. No recibe ningún tipo de respuesta. Entonces le escribe a Wanda”.

¿Qué le puso a la empresaria? “Le cuenta que estaba chateando con Fran y, directamente, le pregunta: ‘¿Estás enojada por el embarazo de Ali? Porque los periodistas me están preguntando y no sé qué contestarles’. Y le pasa a ella capturas de los mensajes de todos preguntándole cómo habían tomado las chicas la situación. Pero no tuvo respuesta”, explicó Duré.

Finamente, según el relato de la periodista, Andrés se comunica con su otra hija. “En la desesperación, le escribe a Zaira y le dice: ‘Le escribí a Nora, le escribí a Wanda, ninguna me contesta...¿Qué está pasando? ¿Están enojadas?”, contó que le puso en su mensaje. Y la modelo sí le respondió. “Le dice: ‘Debe ser que a ellas no le divierte esto, que se esté hablando. Vos no tenés que rendirle cuentas a nadie de lo que hacés, porque es tu vida. Pero cuidalas, sabés lo que costó reconstruir la relación’”, concluyó su relato la panelista.

