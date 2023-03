Alfa sorprendió con una foto junto a Robert Pattinson: ¿realidad o fotomontaje?

Alfa se encontró con Robert Pattinson en Buenos Aires (Foto: Instagram)

Alfa no deja de sorprender. Desde que salió de la casa de Gran Hermano no para un segundo. Entre sus propias actividades y las que le surgen desde el ciclo de Telefe, no tiene respiro.

Durante este sábado, él mismo subió un video a su cuenta de Instagram para mostrar la preparación de la presentación de los autos 24 horas Sport. “Ya estamos acá, preparando todo, en el Autódromo de Buenos Aires, los esperamos. Aquí estamos, voy a estar un rato más, después de acá yo tengo que ir a la Gala de Gran Hermano, después vuelvo para acá, voy a terminar filtrado yo, pero recontra filtrado, ya no se puede más. Pero bueno, hay que aprovechar y hay que hacer todo lo que se pueda, y acá estamos, con lo que nos gusta, con los autos. Tenía que ir a Lollapalloza, no sé cómo carajo voy a hacer para llegar pero bueno”, anunció el exparticipante de la casa más famosa del país.

Un rato después, estuvo sentado en La noche de los ex, junto a Roberto Funes Ugarte, Camila, su archienemigo Ariel y el resto de los panelistas, exhermanitos de otras ediciones anteriores. En esta ocasión, Alfa estuvo ubicado a la derecha del conductor y a su lado estaba Ariel, pero el sexagenario dio vuelta la banqueta de modo de quedar dándole la espalda. Este hecho llamó la atención de Robertito, quien no se lo dejó pasar y lo expuso al aire. “Alfa, ¿le estás dando completamente la espalda a tu compañero?”, le preguntó, mientras uno de los panelistas acotó que no tienen buenas migas entre ellos. En ese instante, Walter respondió tajante: “No hay ni siquiera migas”.

Sin embargo, durante este viernes hubo otra foto que sorprendió a todo el público de Gran Hermano y a los mismos seguidores de Alfa. En su feed, el exhermanito publicó una foto junto a Robert Pattinson. Cabe recordar que el actor se encuentra en la Argentina debido a que acompaña a su pareja, la modelo, cantante y actriz británica Suki Waterhouse en su gira por Sudamérica.

Waterhouse se presentó esta tarde en Lollapalloza 2023, y debido a esto es que la pareja está disfrutando de unos días en el país.

Apenas los eternautas vieron la foto, estallaron los memes y los comentarios alusivos, de aprobación hacia el sexagenario. Aunque también estuvieron los que comentaron que la imagen bien podría ser un montaje. Mientras Alfa, escribió junto a la foto: “Uno de los más famosos del mundo... Al lado de él, Batman”, haciendo un juego de palabras confuso para dejar en claro que él es más conocido que el propio Pattinson.

Entre los mensajes que le escribieron sus seguidores hubo algunos que lo felicitaban por retratarse junto al actor de la saga Crepúsculo. “¿Pattinson te pidió una foto alfa?, “Una banda siguiéndolo por todos lados y él consigue una foto”, “¡Alfita estas en todas! Ya no tenés nada que demostrar... estás todo el tiempo tratando de demostrar q no mentías. Dejá a los mediocres en su mundo”, “El más famoso del mundo con Pattinson”, se hicieron eco sus fans.

Suki Waterhouse, la novia de Robert Pattinson cantó esta tarde de viernes en Lollapalloza 2023. Minutos antes Pattinson se había encontrado con Alfa (Foto: Agustín Dusserre)

En tanto, Alfa disfrutó de sacarse una foto con su ídolo, mientras después se supo que habían coincidido en un restaurante en Buenos Aires. Un rato después, la novia de Pattinson, Suki Waterhouse se subía a uno de los escenarios de Lollapalloza 2023 para cantar junto al público argentino del festival más grande que abarca músicos completamente heterogéneos.

