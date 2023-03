Paula Trápani, víctima de la inseguridad: le rompieron los vidrios del auto y le sacaron sus pertenencias

Paula Trápani fue víctima de la inseguridad

Paula Trápani vivió un mal momento este jueves por la tarde cuando con un cascote le rompieron uno de los vidrios de su vehículo y le robaron sus pertenencias. Este episodio de inseguridad a la periodista ocurrió en el barrio de Palermo.

“Bueno, hermosa sorpresa. Vengo a buscar el auto que lo dejé estacionado, Palermo, plena luz del día, me tiraron ese cascote y robaron todo lo que tenía adentro”, contó la periodista en el video que publicó en sus redes sociales y luego mostraron en el programa Nosotros a la mañana (El Trece), donde se desempeña como panelista.

“Sabés que te puede pasar en cualquier momento, es una ruleta. Plena luz del día, el rango entre las tres y cuatro de la tarde, que tomo mi clase de canto, dejé el auto en la puerta como lo hago siempre. Pleno Palermo, Castillo y Juan B. Justo. Es una zona donde estacionan muchos taxistas a descansar”, manifestó.

Además, Trápani señaló: “Salgo, vi unas medias tiradas en la calle mías y dije ‘se me deben haber caído’. Viste que a veces cuando bajás del auto tirás algo… Las medias las dejaron pero bueno, lamentablemente uno se culpa. Tenía muchas cosas en el auto, quizás a la vista. Yo vivo lejos, mi auto es una especie de baulera andante porque hago hago muchas actividades y tenía muchas cosas”.

Cuando el conductor le preguntó qué le habían robado, la periodista respondió: “Mis vidrios tienen el film antivandálico pero no son blindados... tenía dos bolsos repletos con raquetas de tenis, paleta de pádel, varios equipos, ropa interior, un neceser con todos mis maquillajes, perfumes, de todo”. Por suerte, se había llevado la computadora y se salvó de que se la robaran.

Por último, explicó que no encontró a algún policía que la pudiera ayudar y hasta ese momento no había podido hacer la denuncia en una comisaría. Luego, pidió que si algún vecino de la zona tiene cámaras de seguridad, si por favor la pueden contactar para ver si hay alguna filmación del robo. Por último, aseguró muy enojada: “Prefiero darles plata y que me devuelvan todas mis cosas porque es lo de uno. Es la tercera vez que me pasa lo mismo”.

En febrero pasado, Fabián Rubino afrontó en carne propia un hecho delictivo que lo dejó en el hospital. Todo sucedió mientras estaba tomando un café en el barrio porteño de Belgrano, más precisamente en Zapiola y Juramento. En ese momento, el periodista de A24 se encontraba sentado en una de las mesas cuando un niño de menos de 12 años se acercó con la intención de venderle un pañuelo y disimuladamente se llevó su celular.

De esta manera, se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad cuando el ladrón le manoteó sus pertenencias. Rubino, al darse cuenta del robo, salió a correrlo. Pero no contaba con que la persecución saliera mal. El periodista se desmayó en plena carrera, con lo cual quedó herido y de inmediato tuvieron que asistirlo. Cuando llegó al centro de salud tuvieron que operarlo.

Aunque el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, el movilero atinó a perseguir al joven que le había quitado su teléfono. Así fue como lo siguió durante algunos metros hasta que se desmayó. En esa fuerte caída, se golpeó la cabeza contra la vereda y producto del fuerte impacto debió ser atendido de urgencia.

Así fue como debió ser trasladado al hospital cercano que le correspondía de acuerdo a su cobertura de salud. Él mismo contó después que sufrió algunos cortes, muchos hematomas y se fracturó una de las muñecas. Debido a estas heridas, es que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. “Me caí, nunca tuve un golpe como el que tuve. Cinco puntos en la ceja, me operaron, me pusieron dos clavos”, señaló Rubino.

