La novia de Fito Páez habló de su relación con el músico: “Nos conocimos por Facebook”

La novia de Fito Páez contó cómo empezó la relación con el músico

La relación viene de larga data. Sin embargo, entrevistada por LAM con motivo del cumpleaños número 60 de Fito Páez, Eugenia Kolodziej dio detalles de cómo fue el inicio de su noviazgo con el creador de Mariposa Tecknicolor. “Nos conocimos por Facebook hace 9 años. Y pintó el amor, un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, dijo la joven en diálogo con Alejandro Castelo.

Al momento de describir las virtudes de Fito en la vida cotidiana, Eugenia aseguró que era “re entretenido” a la hora de conversar. “De charlar, de compartir, de todo”, dijo la joven. Y reconoció que, aunque lo conocía, no era una ferviente admiradora suya. “Había escuchado su música y eso. Y lo había visto una vez en un recital, pero no era así una fan fan”, explicó.

Luego dejó en claro que, aunque le gustaba mucho su música, no era seguidora de Fito. ¿Cómo fue el primer intercambio en redes? “En realidad, le comenté una foto y él se ve que vio el comentario. Le puse: ‘Matas’. No le puse nada del otro mundo, tampoco”, dijo. Y aclaró: “En realidad era porque mata, porque tiene una onda tremenda. Entonces él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”.

De todas formas, la primera reacción de Eugenia fue de sorpresa e incredulidad. “Cuando me escribió no le respondí, porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Y yo no creía que era él. Así que le clavé el visto. Pero después pasaron unos días, stalkee un poco esa cuenta y me di cuenta de que era él. Ahí le respondí”, relató. Y señaló que así empezó la historia. ¿Qué diría del músico? “Que lo amo con todo mi corazón”, concluyó la joven de 28 años.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej en la alfombra roja de los Grammy (REUTERS/Steve Marcus)

Minutos antes, Fito le había dado una entrevista a Andy Kusnetzoff en el ciclo Perros de la Calle, por Urbana Play. E hizo una fuerte crítica a la dirigencia política del país. “¿Qué sabemos hacer en Argentina? Pobres, man”, aseguró. “Y sí...”, respondió el conductor mientras circulaban en un camioneta particular hasta llegar a los estudios de la radio, en donde el músico quiso celebrar su cumpleaños. “Para mi y la familia es un momento muy hermoso. Y me da la sensación de que a través tuyo podía compartirlo un ratito con toda la gente que te escucha, y con todo el país”, resaltó el músico.

“Eso es lo que sabemos hacer muy bien”, continuó Fito sobre la coyuntura nacional. Y agregó: “Y eso merece una autocrítica de la clase política, de los dirigencia de todos niveles”. Al respecto, comparó su rol de artista con el de quienes ocupan un lugar en la política. “Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música, ponemos las palabras y contamos la época, pero no manejamos los países, no tenemos la responsabilidad. La gente que se ocupa de eso, que es montada para ejercer esa tarea, necesita hacer una autocritica adelante de todos nosotros, che”, consideró. Y advirtió: “Es fuerte eso. De verdad, eh. Si no esto no va a arrancar nunca”.

Entonces, Andy le dio su opinión en relación a la música y cómo ayuda en momentos difíciles. “Pero lo que no está bueno es que sea sucedáneo, como paso con el Mundial, ¿viste? ‘Nos va como el orto, somos campeones del mundo, pum’. Pasaron tres días y todo volvió”, destacó el músico. Y señaló: “Entonces, es una ilusión, claramente, entre la cual no podemos vivir los argentinos. Nos merecemos, como todas las personas del mundo, tener una vida digna, un trabajo, una plenitud. Para todos, obviamente. Ahí está el objetivo y en definitiva volver siempre al concepto original: ¿Qué es la política? es la búsqueda del bien común”.

