Guillermina Valdes enfrentó los rumores que la vinculan con Juan Román Riquelme

Guillermina Valdes y Juan Román Riquelme

Después de haber pasado más de dos décadas en pareja y de haberse dedicado a criar a cuatro hijos, Paloma, Dante y Helena de su relación de 14 años con Sebastián Ortega y Lolo de su posterior vínculo de 9 años Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes decidió disfrutar por primera vez de la soltería. Sin embargo, en su primera salida con el arquero de Boca Juniors, Javier García, se encontró con los paparazzis. Así que tuvo que salir a aclarar que no se trataba de un noviazgo sino que, simplemente, de dos personas libres que se habían encontrado para pasar un rato.

La empresaria sostuvo que vio “una vez” al futbolista. “Y no es mi novio”, repitió. “No tengo nada más para decir que eso. No entiendo qué pasó, por qué me siguen’”, le respondió a través de un mensaje a Nancy Duré, quien reprodujo sus declaraciones en Intrusos después de que se viera el video de su encuentro con el futbolista, con quien disfrutó de una velada en la zona de Caballito.

Luego, Guillermina fue encontrada por las cámaras de A la tarde y, volvió a referirse al tema. “Estoy bien, gracias”, dijo al ser interceptada por Matías Vázquez. “No, no estoy en pareja. Una vez lo vi”, aseguró Valdez. “¿No pasó nada?”, quiso saber entonces el periodista. Y la empresaria esta vez le repitió con énfasis: “Lo vi una vez”.

Finalmente, para dejar en claro que está en todo su derecho de salir con quien quiera a casi un año de su separación del conductor de ShowMatch, Guillermina explicó: “¿Por qué lo vi? Porque nos conocimos, nos quisimos conocer como cualquier persona que quiere conocer a otra”. Y luego manifestó su molestia por la aparición de las imágenes en los medios: “¿Sabés lo que es ver una sola vez a una persona y que te saquen una foto?”.

Guillermina reconoció que vio una sola vez a Javier García

Lo cierto es que, luego de que estas imágenes salieran a la luz, comenzó a circular una versión que indicaba que, en realidad, la empresaria no estaría saliendo con el guardameta sino con Juan Román Riquelme, vicepresidente del Club de la Ribera. El primero en hablar de esta posibilidad como un “rumor” nacido en la Bombonera, fue el periodista Diego Esteves de A la Tarde, quien señaló que el arquero habría ido a buscar a Guillermina para llevarla a un encuentro con el exjugador, de quien sería íntimo amigo. “Por eso los compañeros le dicen a Javi García ‘El Chofer’”, agregó.

En la misma línea, este lunes Carlos Monti fue entrevistado por las cámaras de Socios del Espectáculo y señaló: “Ella diciendo que una sola vez lo vio a García. ¿García no será un paraguas?”. Y se excusó de dar nombres diciendo que si llegaba a hablar iba a ir “preso”. “¿No será que García está encubriendo a un tercero? Que lo estén usando a García para ir a otro lugar de intermediario y que en realidad no es García”, dijo en tono misterioso en conductor de Entrometidos. Pero luego, en el piso, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aclararon que se refería a la versión que vinculaba a Valdes ni más ni menos que con Riquelme.

Lo cierto es que, consultada por Teleshow, Guillermina descartó de lleno esta hipótesis. “No lo conozco. Y nunca hablé en mi vida”, dijo la empresaria al ser consultada por el ídolo xeneize. Y agradeció la posibilidad de echar por tierra este rumor, dejando en claro nuevamente que no está involucrada en ninguna relación sentimental.

